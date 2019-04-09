媒體披露內地第三代身份證附帶定位功能　網民質疑侵犯個人私隱

撰文：葉琪
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內地民眾目前普遍使用的是第二代身份證，至於第三代身份證則仍處於概念設計階段。
惟有內地傳媒近日披露，第三次身份證將附帶包括定位等多種功能，引起不少網民質疑有侵犯個人私隱之嫌。
據科技網站「TechWeb」報道，第二代身份證只有最基本的驗證身份功能，但第三代身份證則會附帶有定位、電子支付、USB等多種新功能。
內媒披露第三代身份或附帶定位功能，惹來不少網民質疑。（視覺中國）
其中在定位功能方面，報道稱主要是用在遺失身份證後，可以在網上或由公安部門定位具體位置，有效避免被盜用，「對於保護個人財產和權益有非常大的好處」。此外，第三代身份證會在申請時收集持卡人的血液樣本資料，一方面在求診就醫時能即時知道血型配對，「另一方面，給公安破案帶來極大的增益」。
第三代身份證可能會附帶有電子支付功能。（視覺中國）
至於電子支付方面，第三代身份證可綁定銀行卡、信用卡、社保卡等，且由於已採集指紋，故可透過身份證進行電子支付。
報道又提到，第二代身份證上會顯示持卡人的家庭、地址等詳細資料，但第三代身份證有可能只會顯示戶籍地，只有銀行、公安等才能查看完整資料，「更加保護個人隱私，防止被不法分子利用」。
第三代身份證附帶定位功能的消息，引起不少網民質疑有侵犯個人私隱之嫌：
我不期待甚麼功能，就簡簡單單挺好。定位又是為了什麼呢？恐怕你自己心知肚明。
定位？要臉不？用不用加上自動監聽功能？
定位功能？確定這是保護隱私？
我不需要某些監獄犯人才會用到的功能。
植入人體得了，還可以實時採集大腦訊息。
第四代就插後腦裏了。
就都在老大哥的如來掌上了 。