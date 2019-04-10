湖南高中男生自縛手腳膠袋套頭身亡　疑百度搜尋性虐資訊加以模仿

湖南邵陽日前發生一宗離奇命案，17歲的高中生張軍（化名）被發現倒斃在出租屋的客廳內，其手腳被綁綑，頭部被套上膠袋及紗布袋。張軍眼睛充血，符合窒息死亡的特徵，加上身上無抵抗傷痕，警方認定屬於自殺。 據內地傳媒指，性格內向的張軍疑似是經百度搜尋「呼吸抑制方法」、「動漫人物上吊」、「神木林官網」等涉及性虐待色情內容後加以模仿，批評百度未有過濾不良資訊，涉嫌管理不善。

事發在3月30日晚上，班主任發現張軍沒有回校自習，遂致電其母親，結果就發現張軍在出租房內死亡，且死狀詭異。對於張軍之死，當地一度流傳與鼓吹自殺的「藍鯨遊戲」有關。據了解，「藍鯨遊戲」源於俄羅斯，參加者須在50天內完成各種自殘任務，最終會在第50天被誘導自殺。

張軍被發現倒斃在出租房內，死狀詭異。（上游新聞）

惟報道引述權威消息指，張軍與「藍鯨遊戲」無關，「如果是玩『藍鯨遊戲』而死，身體上必定有外傷，屍檢結果表明，張軍身體上沒有外傷」。警方的調查亦顯示，現場無打鬥翻動痕迹，門窗正常，無破壞痕跡迹，無財物損失，更未發現有第三者的鞋印。

報道認為，從警方的調查報告中可發現，張軍會自縛手腳、膠袋套頭自殺，或是模仿經百度搜尋後得到的不良資訊。張軍本身沒有手機，加上學校不主張學生帶手機進入校園，故他一般都是使母親的手機上網。警方發現，在張軍母親的手機，百度App內有「動漫人物上吊」、「神木林官網」、「36寸口徑有多大」、「呼吸抑制方法」、「把氣球套在頭上」、「氣球套頭」、「塑料袋套頭」等的瀏覽紀錄。經核實，該些全都是張軍的瀏覽紀錄。此外，警方亦在張軍出租屋的睡房及遺留在學校課室的文具包內，發現與現場一模一樣的粉紅色繩子。

所謂「神木林官網」表面上是醫藥公司的網站，但實際上卻是色情網站，盡是各種色情影片、圖片。（上游新聞）

內媒發現，在眾多的瀏覽紀錄中，「神木林官網」顯然相當最有可疑。經百度App或網頁版搜尋後，可發現所謂「神木林官網」表面上是醫藥公司的網站，但實際上卻是色情網站，盡是各種色情影片、圖片。值得一提是，在百度圖片中搜尋「神木林官網」，內容更大多是穿着露骨的女子被繩子綑綁的性虐待色情圖片。

截至周三（10日），在百度上搜尋「神木林」或「神木林官網」，都只剩下網絡遊戲相關的內容或截圖，相信已遭屏蔽。使用Google搜索後的結果亦差不多，惟圖片方面則幾乎全是與綑綁有關的性虐待色情圖片，可能「神木林」在某方面是有特別含意的關鍵字，與「尖銳」等類似。

使用Google搜索後「神木林」的圖片，結果幾乎全是與綑綁有關的性虐待色情圖片。（網頁截圖）

有律師認為，「神木林官網」屬於典型傳播淫穢色情和暴力的網站，按照法律，相關部門須處罰網站的運營者，若張軍是瀏覽後加以模仿致死，則還要負上一定程度的民事責任。律師更指，假設有證據證明張軍是受到不良資訊誤導或影響，百度公司須承擔相應管理不善的賠償責任。報道在最後透露，即使案件不涉及刑事成份，但當局對此高度重視，配合家屬善後之餘，亦會嚴厲查處「神木林官網」及百度有否違規。

（綜合報道）