【港澳遊】遊客網搜獲認證旅行社卻被騙　深圳消委會向百度問責

近月接連發生多宗內地遊客參加港澳遊時上當受騙，深圳市消委會表明，經調查後發現不少涉事旅行社是被冠有「百度V認證」的假冒旅行社，並已就此向百度公司致送監督函問責。

近月先後傳出多宗民眾參加假冒「深圳國旅」的港澳旅行團。（資料圖片）

據深圳消委會表示，在今年農曆新年期間，共獲到有26宗涉及港澳遊的投訴，其中有一半的涉事旅行社都是消費者透過百度搜尋所得。其中一宗案例是消費者徐女士與40多名團友透過百度搜尋旅行社資訊後，報名參加一個5天4晚「純玩」港澳遊。徐女士一行人被自稱是「深圳國旅」的員工接待，但到達香港後，不僅原有景點被取消，甚至遭遇強迫購物及食宿降級，「合同中『四星標準』的七菜實際上包含兩個榨菜，『三星級酒店』變地下室雙架床」。

不法分子假冒深圳國旅職員。（資料圖片）

深圳消委會認為非法旅行社屢禁不絕，正正就是利用「百度V認證」的核查漏洞和競價排名規則，把百度作為招徠客源的廣告投放平臺，對此百度公司難難辭其咎。會方已於上周向百度公司發送監督稱，表明在數十宗的投訴中，消費者都是使用百度搜尋選取排名靠前的、標有「百度V認證」的旅行社報名參加，結果卻是遭遇強制消費、威脅恐嚇、提供與宣稱不符的食宿等嚴重侵害消費者合法權益的行為，要求百度在五個工作日內就「百度公司是否依據《廣告法》對其搜索引擎上的廣告進行真實性審查」，以及「審查的內容及流程」等問題提交書面說明情況及整改方案。

百度暫未有任何回覆，深圳消委會遂於周二（26日）舉行情況通報會並「三問」百度，一問「百度V認證」核查規則、二問百度應如何承擔責任、三問消費者今後將如何依賴百度。

（深圳消委會）