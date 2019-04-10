【爭產】葵花藥業前董事長涉殺人被捕　知情人：將前妻打成植物人

黑龍江上市公司「葵花藥業」日前驚傳其前董事長關彥斌涉嫌故意殺人罪被檢察院批捕。消息曝光後該公司在周三（10日）的股價插水，一度觸及跌停，截至收市跌5.27%，報18.17元（人民幣．下同）。深交易已發出關注函，要求書面說明。 據知情人士透露，關彥斌因與前妻發生糾紛，兩人發生肢體衝突，關彥斌失手將前妻毆打成植物人後，被警方控制。2019年初，其兒子簽署諒解書後，關彥斌辦理取保候審。 案件或與財產分割有關。事實上，關彥斌在2017年7月與妻子離婚，妻子當時意外地是「淨身出戶」，令關彥斌直接間接持股市值高達33億元。

關彥斌涉嫌故意殺人罪被檢察院批捕。（網上圖片）

綜合內地傳媒報道，從時間線上來看，葵花藥業在1月1日晚間先發公告，指公司董事長、總經理關彥斌「因個人年齡原因」，在去年12月28日已遞交書面辭職報告，且是「從公司長遠發展角度出發，為給年輕人更多機會，優化經營管理團隊」。公告強調關彥斌辭職後不影響其作為實際控制人的身份，亦不會影響公司經營管理工作正常進行。公司總經理和董事長改由關彥斌兩名女兒分別擔任。

當時外界認為公告是「關氏家族傳承交替、二代逐步接棒」的信號。惟內媒引述權威消息指，實際上公安機關隨後在1月29日，以涉嫌故意殺人罪向大慶市讓湖區檢察院提請批捕關彥斌，並獲批准。至於在3月21日的年報中，葵花藥業僅稱關彥斌「因個人原因與他人發生糾紛造成身體傷害，被司法機關採取強制措施」。

黑龍江上市公司「葵花藥業」。（視覺中國）

《新京報》獲大慶檢察院證實事件屬實，並引述一名檢察院人士透露，關彥斌因與前妻張曉蘭發生糾紛，兩人發生肢體衝突，關彥斌失手將其毆打成植物人後，被警方控制。2019年初，其兒子簽署諒解書後，關彥斌辦理取保候審。消息人士稱，張曉蘭對關彥斌幫助重大，後攜一子與關彥斌結婚，之後兩人離婚。

另有內媒引述知情人士透露，關彥斌涉案或與財產分割有關。據葵花藥業在2017年7月12日的公告，關彥斌與同為公司實際控制人的張曉蘭離婚，公司實際控制人變更為關彥斌一人，張曉蘭同時在當天「因個人原因」辭去董事、副總經理職務。據悉，離婚後關、張未有平分股份，反而根據協議張曉蘭所持有的價值6300萬元股份全數轉讓予關彥斌，令其直接持有葵花藥業達4367.17萬股，持股比例14.96%。以當時估價計算，該批股份市值達33億元。

網上資料顯示，關彥斌是第十一屆、第十二屆全國人大代表，擁有「全國勞動模範」、「全國優秀中國特色社會主義建設者」、「全國五一勞動獎章獲得者」、「中國優秀民營企業家」，「2014至2016年度中國醫藥行業十大領軍人物」等榮譽。關彥斌一手創立葵花藥業，其於1998年聯同其他40多位自然人股東湊夠近1500萬元，收購瀕臨破產的國營藥廠，改制為民企，更名為葵花藥業。

葵花藥業擁有千多個藥品文號，年銷售額近40億元。（視覺中國）

關彥斌辭職前執掌葵花藥業長達20年，令其從一個破落小廠變成一個集藥品製造、營銷、科研於一身的大型醫藥集團，擁有千多個藥品文號，年銷售額近40億元。

（綜合報道）