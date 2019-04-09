上海男酒後在兒子面前殺害妻子　逃亡18年終落網

18年前，上海人薛某因醉酒失手將妻子捅死，此後逃亡18年，不敢與家鄉親人聯絡。他又以為，只要過了20年法律追溯期，便能「光明正大」的返回家鄉。然而「法網恢恢，疏而不漏」，薛某最終於近期在海南省被抓獲。

當時薛某在上海家中犯罪的現場。（看看新聞）

18年前一天晚上，在上海蘇州河邊的老式巷弄裡，一名女子被丈夫殺害。年僅11歲的薛先生是案發當時的現場目擊者，那個不停呼救的女子就是他的母親胡某

當時，早已入睡的薛先生被母親的一聲尖叫驚醒，睜開眼，只見母親倒在地上，渾身是血，而父親薛某手上有刀，刀上見血。

雖經緊急救治，但胡某仍因肺、肝破裂導致大失血不幸死亡。行凶者——胡某丈夫薛某卻倉皇出逃了，沿路搭乘長途汽車南下，最後逃到了海南省，一躲就是18年。

據內媒報道，薛某原以為只要熬足「20年追溯期」，就可以安全返鄉，不受法律追訴。然而，天網恢恢，有一日，當浙江警方在海南辦案時，對薛某抽查身份證，卻發現薛某面容緊張、且拿不出身份證明，這時才發現薛某原是18年前上海命案的犯罪嫌疑人。

對於這類逃犯心存僥倖的心態，華東政法大學刑事法學研究院劉憲權院長表示，「在內地刑法當中只有追訴時效，而沒有行刑時效。也就是說如果一個人犯了罪被通緝，這種情況是不受時效限制的薛某儘管逃跑了18年，但是他一直屬於被通緝，從這個角度講，不受實效的限制，任何時候都要追究他的刑事責任。」

（看看新聞）