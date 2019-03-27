二次創作可獲豁免？　歐洲議會通過版權法修正案受爭議

歐洲議會周二（26日）通過爭議已久的網上版權法修正案，未來各大網絡平台包括Google、YouTube等，需設立過濾機制主動過濾使用者上傳可能侵犯版權的內容，同時必需向版權持有者預先繳付版權費，才能刊載含版權的內容。

歐洲議會周二表決，以348票對274票，通過線上版權法修正案。修正案調整了2018年一度引起爭議的第13條及各部分，豁免稱為「meme」的二次創作，只針對網絡平台收緊版權限制。

在新版權法下，各大網絡平台包括Google、YouTube等，需設立過濾機制主動過濾使用者上傳可能侵犯版權的內容。同時如Google News、Facebook等刊登新聞的平台，需預先向報館繳付版權費，才可刊登相關內容，意味社交媒體需就版權材料上載承擔責任。

支持法案的藝術界及媒體業界表示，在網絡時代中，當局應該修改版權保護法規，確保產製的內容獲得公平報酬。但Google等科技企業則表明反對，認為法案將使這些公司耗費巨額金錢、限制創作及數碼產業發展。同時有意見擔心，法案將限制創作者在線上分享作品的機會。

歐洲議會法例通過後，仍待成員國個別立法才會正式生效，相信有關措施在歐盟各國正式生效仍需一段時間。

（綜合報道）