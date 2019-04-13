【復仇者聯盟4】內地預售票房破億　上海「零點場」票價高達464元

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於本月24日零時在內地上映，號稱全球最早「零點場」。 周五（12日），《復仇者聯盟4》在內地正式開啟預售。根據貓眼電影資料，該片預售當晚票房已經超過1億元（人民幣．下同），創下內地影史最快預售破億紀錄。至周六（13日）中午，預售票房已高達1.4億元，其中首映日的預售票房逾5000萬元，排片佔比99.7%。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於本月24日零時在內地上映，號稱全球最早「零點場」。（劇照）

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零點場一票難求售價最高超400元

據觀察，內地多地戲院制定的《復聯4》零點場的票價趁機水漲船高。北京、上海、廣州、南京、杭州、無錫、鄭州等多地戲院預售的IMAX廳零點場平均票價在200至300元。

以上海的某戲院為例，同期上映的3D電影《小飛象》IMAX廳售價為79元，而《復聯4》的IMAX廳售價則為359元，當地價格最貴的零點預售票價甚至高達464元。

即便票價如此之高，零點場預售票依然幾乎被搶購一空。網上亦不乏影迷搶票心得：

「復聯4搶票這架勢，快趕上春運搶票了。」 「復仇者聯盟4：搶票搶座之戰，不惜一切代價！」 「看今天這個搶票的陣勢，我覺得Thanos一個響指還是打少了。」 「也不貴，我缺的不是電影票，而是半夜陪我看首映的人。」 「我沒買票不是因為我窮，是因為我不熬夜。」

戲院售票系統出現故障 疑坐地起價

有網民爆料，在預售當日，上海一家戲院更驚現千元票，且已賣出大半座位，令人咂舌。根據網上流傳的圖片，該戲院《復聯4》零點場單張票價為1003.99元。不過當天下午，該影院方面發布聲明稱是電腦系統故障，導致頁面價格顯示錯誤。

此外，當天也有不少搶票影迷投訴，多家戲院存在改票價的情況。有人反映，影片一開始放出的售票定價在300多元，但之後隨即被撤，重新上架已經是400多元的高價。也有人稱，有戲院的巨幕廳票最初開票時的價格在60元，之後多次改價一路上漲到了130元。

微博上也有網民曬出截圖，指影院開票不到一小時就漲價了100元。「看場電影又是搶票又是漲價，不知道還以為在搶演唱會黃牛票。」

而預售當天，內地二手購物平台「閑魚」上也已經出現了不少轉票的資訊，許多影迷也質疑零點場的饑餓營銷是否黃牛所為。

內地二手購物平台疑似出現黃牛票。（網絡圖片）

戲院加價是否合理？​

除了很多Marvel粉絲，怕劇透也成為普通觀眾瘋狂搶購的原因。到底商家「坐地起價」是否合理？

據澎湃新聞報道，有從事院線管理的工作人員稱。對於電影票的定價，只有最低的標準，上限則沒有規定。影院完全可以按照自己認為的市場行情來定價。這位工作人員透露，這部影片一開始各家就知道是要把價格定得比往年高的，「因為（片長）180分鐘，相當於兩部電影的量了。」

另一位戲院經理則表示，這次《復聯4》的零點場預售抬高價格，和之前新年賀歲檔票價高有類似的原因。「零點場有針對特定人群的特殊性和稀缺性，不管賣多少錢有一部分人看這個場次是『剛需』。」另一方面，戲院日常的經營壓力比較大，因此一些戲院也願意在這個時間段多爭取一些業績。

（綜合報道）