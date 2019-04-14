陝西成人商店距離幼稚園太近　家長老師齊投訴致暫停營業

陝西一間成人用品店因為開設於距離附近兩間幼稚園不足100米的範圍，令不少家長接送子女時感到尷尬，有老師亦對此感到不滿。 最終，成人用品店開張不夠一個月就要暫停營業。

成人用品店24小時營業。(片段截圖)

在陝西西安臨潼區的人民西路附近一條小路，內裏有兩間幼稚園，有一家叫啟明星幼兒園，另一家叫搖籃幼兒園，兩家幼兒園的小朋友都會從這段路出入人民西路。然而近日在這條「必經之路」上，多了一間成人商店開幕，令家長倍感尷尬。

成人商店內以自助模式運作，24小時開放，店內擺放着兩台自助售貨機，內裏售賣各種各樣的成人用品，全部明碼標價。從十幾元到上百元人民幣的貨品都有。

由於商店離兩家幼兒園直線距離不到100米，家長和老師們對這件事頗有微詞。有家長就指，經過成人商店時被子女問及內裏的自助售賣機是否賣飲品，身為母親的她感到很尷尬，不知如何回答，只能蒙混過關；亦有幼稚園老師表示，現今的小孩子都很聰明，或會猜到商店內貨品的用途，認為成人商店不適合在幼稚園附近開設。

當地記者將情況向有關政府部門反映，臨潼區市場監管局的人員指該成年商店開業不足一個月，已付了半年的租金，對於家長和老師的意見，當局會重視處理。之後記者再到現場時，發現成人商店已關門停止營業。

（看看新聞）