北京幼稚園推行評分定級新政：出現虐童行為將被降級處理

撰文：彭琤琳
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內地幼稚園早前接連被揭發虐童事件，其中北京「紅黃藍幼稚園」前年被爆出涉嫌以打針、餵藥方式「催眠」學童，雖然涉嫌虐童的相關人員已受到法律制裁，惟內地家長對幼稚園的教育及監管質素仍存有保留。
據《澎湃新聞》報道，為了提高幼稚園辦園質量，北京15日宣布將對該市幼稚園評分定級，每所幼稚園每3年要接受一次「評估大考」，評估結果將作為對幼稚園開展績效管理、生均補貼、表彰獎勵、幹部考核等的重要依據。
北京朝陽區管莊紅黃藍幼兒園（新天地分園）2017年被曝虐童，引起輿論關注。（資料圖片）
幼稚園設ABCD四個等級
報道稱，根據15日發布的《北京市幼稚園辦園質量督導評估標準（試行）》，對全市面向3至6歲兒童提供保教服務的幼稚園（點）打分，總分設為1000分，評估結果設A、B、C、D四個等級。
等級評分標準如下：
A級（優秀）：850分及以上、剛性指標得分為滿分且家長滿意度為85%及以上
B級（良好）：700分及以上、剛性指標得分在550分及以上
C級（合格）：600分及以上，剛性指標得分在550分及以上
D級（不合格）： 600分以下，或600分及以上但剛性指標得分低於550分
若幼稚園出現下列情形，視情節給予降級處理，直至降為不合格：（1）出現歧視、體罰、變相體罰、侮辱、虐待幼兒等行為的；（2）出現重大安全事故的；（3）出現嚴重兒童傷害事件的；（4）出現其他造成社會重大負面影響事件的。
公共區域錄像監控全覆蓋
《標準》還對幼稚園的人員條件、空間設施、機構管理等方面均做出了明確規定，比如要求實現幼稚園公共活動區域視頻監控全覆蓋，在機構重點部位安裝緊急報警裝置等。
（澎湃新聞）