北京幼稚園推行評分定級新政：出現虐童行為將被降級處理

內地幼稚園早前接連被揭發虐童事件，其中北京「紅黃藍幼稚園」前年被爆出涉嫌以打針、餵藥方式「催眠」學童，雖然涉嫌虐童的相關人員已受到法律制裁，惟內地家長對幼稚園的教育及監管質素仍存有保留。

據《澎湃新聞》報道，為了提高幼稚園辦園質量，北京15日宣布將對該市幼稚園評分定級，每所幼稚園每3年要接受一次「評估大考」，評估結果將作為對幼稚園開展績效管理、生均補貼、表彰獎勵、幹部考核等的重要依據。