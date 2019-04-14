【又一單】平治新車落地一日壞軚盤　鄭州女要求退換被拖近一個月

陝西西安一名女車主不滿新買價值66萬元（人民幣．下同）的平治豪車，還未駛離門市竟發現有引擎漏油問題，且無法退款或換車。女車主為維權，將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，引起社會高度關注，西安官方亦立案調查，責成門市退車退款。 在河南鄭州，亦有一位女車主遇到類似問題。她與家人在當地平治4S店以40萬元買入的平治私家車，落地不到一日軚盤就失靈。女事主認為車的質量有問題，希望門市退換，對方卻只願意更換零件。事件擾攘近一個月仍未得到解決。

女事主王女士。（網上圖片）

鄭州的王女士與家人上月在「鄭州之星」平治4S店，花40萬購買一輛型號「C260」的私家車。但取車不到24時，王小姐的母親發現車在行駛期間軚盤突然失靈，無法順利轉彎。王女士表示，隨後4S店派人將車拖走，並稱「方向盤助力失效」，需要更換零件。

王女士認為，一輛新車剛駕駛不到24小時就要換配件，是「非常荒唐」，但銷售人員表示無法退還，她等待近一個月都未得到回覆。王女士之後查詢相關法規，了解到其車輛屬於汽車「三包法」規定的退還範圍內，感到更加氣憤，決定向傳媒舉報事件。

女事主：是要逼我坐在引擎蓋上哭訴嗎？

近日，她在記者的陪同下，在店內質問銷售人員：「修車我不能接受，這麼嚴重的問題，你給我修我也無法相信它的質量！你們要逼我像西安女車主那樣坐在引擎蓋上哭訴才解決啊？」

該4S店的銷售人員承認，王女士的新車在取車24小時內出現電子助力失效問題，又稱與王女士的父親溝通過。對於故障原因，該銷售人員表示「只是個例」，隨後該4S店售後人員又說「行駛之後由於傳感器有問題，造成打方向沒有助力的情況」。不過，店家仍沒有承諾為王女士退換貨，僅說會在周二（16日）給她答覆。