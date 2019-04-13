平治新車未出店引擎漏油　店家拒退款或換車　陝西女車主哭訴維權

內地網上近日流傳短片，陝西西安一名女車主不滿新買價值66萬元（人民幣．下同）的平治豪車，還未駛離門市竟發現有引擎漏油問題，且無法退款或換車。女車主為維權，將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴。

據女車主所述，此前已將車輛停在門市15天，雙方共進行3次交涉，最終只獲更換引擎了事。但女車主認為，此舉會大大影響車輛未來的二手價格，且仍須歸還平治公司提供的貸款，「我的車沒開到我憑甚麼還這個貸款，我20多萬（首期）交在你們這兒了，我一天車都沒開，我一公里都沒開。」

女車主坐在引擎蓋上大聲哭訴維權。（影片截圖）

片段在網上引來不少網民關注，門市方面在周四（11日）回應稱已與女車主「消除誤解，達成共識」，對此事為女車主帶來的困擾深表歉意，但拒絕透露具體的解決方案及引擎漏油的原因。

西安市監局高新分局則在周六凌晨回覆傳媒查詢時稱，目前已將涉事車輛封存，將委託合資格檢測機構檢測。對於被網民質疑政府相關部門在此事中不作為，局方解釋起初均是雙方自行協商處理，監管部門未有接獲投訴。及後女車主致電投訴，工商及質監機構已隨即向門市了解情況，敦促要妥善解決，「（門市）當晚答覆說，確有此事，但已協商溝通好了，雙方簽訂了處理協議。」

涉事門市。（影片截圖）

分局副局長劉林又提到，短片是在雙方簽署協議前拍攝，在網上引起軒然大波後已再次派人前往，「（門市）給我們提供了雙方9日下午6點左右簽訂的協議，協議主要內容是分三次給消費者退還購車款，在4月30日前退清。」局方同時回訪女車主，確認是有簽署協議，但仍不滿意，希望進一步協商。目前分局已成立調查組介入，並責成門市知會上級公司前來處理。

（綜合報道）