中國逾90歲極瀕危斑鱉人工授精後死亡　全球僅剩3隻

4月12日（上周五），來自長沙動物園的雌性斑鱉在蘇州動物園人工授精後，陷入昏迷，經過近24小時搶救後去世。 斑鱉為極瀕危物種，去世的斑鱉逾90歲，是中國僅存的一隻雌性斑鱉。目前全球僅剩3隻斑鱉，一隻雄性斑鱉生活在蘇州動物園，已經100多歲，還有兩隻未知性別的斑鱉生活在越南野外。

中國僅存的一隻雌性斑鱉於蘇州動物園進行人工授精後死亡。（《蘇州日報》）

根據資料，斑鱉是世界上最大的淡水鱉，曾廣泛分布於長江流域和雲南紅河流域。自上世紀50年代起到70年代，紅河流域斑鱉被大量捕撈，部分流入國內動物園飼養，現時屬極度瀕危物種。

蘇州動物園表示，4月12日，由國際專家組成的團隊與動物園員工一起對中國僅存的一隻雄性斑鱉和一隻雌性斑鱉進行採精和人工授精工作。在正式採精和授精之前，專家團隊對兩隻斑鱉進行健康檢查，兩隻斑鱉健康狀況良好。其後的人工授精過程順利，但之後雌性斑鱉陷入昏迷狀態，經過近24小時搶救後去世。專家團隊採集了雌性斑鱉的卵巢組織並保存到液氮中，以備未來使用。

專家：災難性的損失

去世的雌性斑鱉來自長沙動物園，推測年齡應該超過90歲，而來自蘇州動物園的雄性斑鱉據推測年齡在100多歲。2008年，雌性斑鱉來到蘇州動物園進行繁衍。經過了6年自然繁殖，雌性斑鱉始終沒有孵化成功。後經研究發現，蘇州動物園的雄性斑鱉精液質量差，且生殖器有破損，無法進行正常交配，故於2015年開始人工繁育項目，包括此次在內至今共進行5次人工授精。

專家形容「這是一個災難性的損失」。隨着該雌性斑鱉死亡，現時全球僅剩3隻斑鱉。一隻是位於蘇州動物園的雄性斑鱉；另外兩隻位於越南，分別以野生狀態生活，性別未明。

（綜合報道）