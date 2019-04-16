【蒙冤遭押456天】富商病死逾億財產丟失　法院拒遺孀1.2億索賠

已故廈門商人江先路「被錯判關押456天」一案，近日出現新進展。 據《新京報》報道，江先路的遺孀趙璟婭指，丈夫被關押期間，其成立的東妮婭實業股份有限公司旗下8家公司有共計1.2億餘元（人民幣，下同）的財產丟失。她此前就此向廈門市中級人民法院申請國家賠償，惟廈門中院上周三（10日）作出裁定，駁回其國家賠償請求。 據悉，廈門中院在2017年已拒絕過江先路家屬申請2.3億元的國家賠償。

廈門中院在2017年曾拒絕過江先路家屬申請2.3億的國家賠償。（澎湃新聞）

案情回顧：富豪淪為階下囚 蒙冤病死只賠15萬

據此前報道，江先路靠創業成為億萬富豪，卻因2012年一場租賃糾紛引發的衝突，以涉嫌聚眾鬥毆罪被刑事拘留。江先路被捕後，一直在看守所被關押了456天才獲保釋候審，後來更被確診有肺癌末期。

此後，該案歷經上訴、發回重審、再次上訴。2015年11月，廈門中院對該案作出終審判決，以「事實不清、證據不足」為由，改判江先路無罪。但半年後江先路已因病去世。

江先路家屬其後提出總計約2.3億元國家賠償申請，但廈門市思明區人民法院、廈門市中院兩次出具《國家賠償決定書》，只對江先路個人作出了總額約14.9萬元國家賠償的決定。2018年5月，福建省高院再次駁回江先路家屬的相關申請。

廈門中院2019年4月再拒絕家屬申請1.2億國家賠償請求。（澎湃新聞）

新進展：遺孀告法院保全財物失職再遭拒

江先路遺孀趙璟婭其後指出，丈夫公司的財物被法院保全期間，出現大量遺失，損失額度達到1.2億餘元。因此自2017年5月開始，趙璟婭向廈門中院提出了共計1.2億餘元的違法保全國家賠償申請。

賠償申請書中稱，根據財產保全申請書顯示，申請保全的財產價值以1700萬元為限，廈門中院存在超標查封的行為；且被查封的財產處於廈門中院的監管範圍內，廈門中院未履行監管職責，造成被保全財產損毀、滅失，因此應當承擔賠償責任。但廈門中院本月10日駁回其提出的國家賠償請求。

廈門法院此前裁定，只對江先路個人作出總額約14.9萬元國家賠償。（Twitter）

廈門中院：法院查封行為未違反法律規定

廈門中院的裁定書指，該院的查封行為並未違反法律規定，沒有證據證明查封的物品超過訴訟標的金額，不存在超標查封行為。

對於法院是否盡到監管之責的問題，廈門中院認為，根據案件中出現的新情況，認定江先路的公司不宜繼續保管查封財產，指定龍得公司為查封財產保管人，符合法律規定。該院同時要求龍得公司落實看管責任，不得轉移、變賣、損毀設備及物品，否則要承擔保管不當的法律後果，已履行了監管之責。

龍得公司作為保管人，其在保管期間，因保管不善造成保管物損毀、滅失的，江先路的公司可另行提起民事訴訟，要求保管人承擔損害賠償責任。

（新京報）