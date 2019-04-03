【淶源反殺案】夫妻遭羈押近8個月　當事人放棄申請104萬國家賠償

去年7月，河北保定淶源縣發生一宗「求愛不遂被反殺案」。男子王磊向一名女大學生表白遭拒後仍持續騷擾，又尾隨跟蹤她回到老家。一次他持兇器闖進對方家中，刺傷女事主及其父母後，被他們「反殺」身亡。及後當地警方以涉嫌「故意殺人罪」將女事主父母移交審查起訴。 事件經傳媒曝光後引起廣泛關注，河北保定檢察院於上月3日決定不起訴女事主父母。其後女事主一家提出金額共104萬元（人民幣，下同）的國家賠償申請，但據內媒4月3日（周三）消息，女事主一家決定放棄國家賠償的申請。

河北「求愛不遂被反殺案」中的女事主為大學生曉菲（化名）、其父親王新元和母親趙印芝。據早前報道，去年7月11日深夜，王磊持兇器闖進曉菲家中，與曉菲及王新元夫婦發生激烈衝突。王新元胸腹、雙臂及腿部受傷，其妻子亦手部受傷，王磊則被菜刀砍劈頸部致死。

案發當日，王新元胸腹部腿部及雙臂受傷。（網絡圖片）

事後三人因涉嫌故意殺人罪而遭刑事拘留，曉菲因不符合逮捕條件而獲釋放，警方對其終止偵查，而王新元夫婦則被長期羈押。

女事主一家上月底委託律師就事件向相關部門提出國家賠償申請。根據《國家賠償申請書》顯示，在支付侵犯公民人身自由的賠償金方面，王新元、趙印芝及曉菲分別被羈押232天、235天及38天，三人共計應賠償約14萬元。另外應依法向三人支付精神損害撫慰金各30萬元，共計90萬元。各項合計總額為104萬元左右。此外，三人在國家賠償申請中均提出了希望對本案相關責任人員進行追究或移送監察部門處理的意見。

夫婦：只想平平靜靜的生活

4月3日，王新元夫婦委託兒子王歡向內媒《澎湃新聞》表示，全家人決定放棄國家賠償的申請，同時也沒有任何其他要求。全家人只想「平平靜靜的生活，也不再接待律師和媒體記者」。

（綜合報道）