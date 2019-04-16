【巴黎聖母院大火】內地客最愛法國景點排第3　旅行團急改行程

法國首都巴黎聖母院大教堂（Notre-Dame Cathedral）發生大火，頂部塔尖倒塌，左塔上半部被燒毀，著名的玫瑰花窗也被摧毀。 內地多個旅行社收到消息後，第一時間更改行程，部份旅客獲退款。有旅行社負責人相信，聖母院因火災而關閉，未來出發到法國的遊客或會受影響。

遊客及民眾都對聖母院被大火摧毀感到難過。(美聯社)

攜程、眾信、去哪兒、中青旅、驢媽媽等多家旅行社都表示，旅行社正在緊急調整巴黎旅遊行程，涉及巴黎聖母院的行程將暫時用其他景點替代。

其中攜程旅遊表示，火災事發當天下午，攜程私家團的一批遊客安全離開聖母院，成為最後得以參觀巴黎聖母院的幸運兒。另外有內地自由行的遊客訂購了黎一日遊，攜程已第一時間聯繫他們，主動告知了情況，並免費取消訂單。

關於旅行團遊覽的行程調整，攜程負責人表示，目前所有涉及巴黎聖母院的旅行團，將原來參觀聖母院的行程改為參觀同樣有百年歷史的聖心大教堂，由於聖心教堂在蒙馬特高地，攜程特意安排了上山纜車。同時，為彌補遊客不能參觀聖母院的遺憾，行程中包含塞納河遊船項目，遊客在船上可以遠觀巴黎聖母院。

另一旅行社驢媽媽旅遊網亦第一時間啟動預案，確認驢媽媽平台在巴黎的遊客安全。因巴黎聖母院近期一直在維修中，所以正常行程安排中均未把其列入參觀景點。

巴黎聖母院是大部份旅行團必到的景點。(資料圖片)

或影響慕名到巴黎的遊客

中青旅遨遊網首席品牌官徐曉磊表示，巴黎聖母院是法國乃至全世界的旅遊地標，赴法旅遊行程一般都會安排遊覽，也有自由行旅客專門購票登上塔樓，俯瞰巴黎美景，此次大火是世界的一次重大損失。

眾信旅遊相關負責人表示，巴黎聖母院是與羅浮宮、艾菲爾鐵塔、香榭麗舍大道齊名的景點，基本上所有的法國旅行團都會到訪。此次大火或將對未來一段時間內慕名到巴黎聖母院的法國遊客造成影響。

攜程景點門票數據顯示，巴黎聖母院是法國排名前三的內地人最愛景點。今年4月通過攜程旅游平台報名跟團遊、自由行等前往法國的遊客人數同比上升約50%。最受遊客歡迎的前三大法國旅游城市依次為巴黎、尼斯和里昂。