【地上執到寶】四川男子廢紙箱撿到彩票中獎69萬　拒還失主惹議

四川樂山男子邢運（化名）近日在廢紙箱撿到一張彩票，意外中了69萬元（人民幣．下同）大獎。雖然彩票失主小吳希望邢運將彩票物歸原主，再協商解決獎金，但邢運認為自己沒偷沒搶，只是運氣好，拒絕歸還。

小吳此前將彩票誤丟進廢票箱，將寫了號碼的草稿紙拿回家。（網絡圖片）

誤作草稿紙 69萬中獎彩票被人撿走

據內媒報道，小吳上周三（10日）在當地投注站買了4注彩票，卻誤將這幾張彩票當成草稿紙丟到廢紙箱。小吳回家後才發現自己的彩票丟失，他其後折返到投注站，惟苦尋無果，只好重新買了一模一樣號碼的4注彩票。

當晚開獎後，小吳發現二等獎和三等獎號碼與自己所寫號碼一致，兩天後又在家人的陪同下到體彩中心兌現獎金69.5萬元，扣完稅後拿到了55.8萬元。但當家人得悉小吳下注當天曾丟失彩票後，認為小吳應該獲得139萬元。

家人其後選擇報警，並通過投注站的閉路電視發現，當天在小吳誤丟彩票後，一名男子曾在廢票箱撿起一張彩票後拿走。小吳家人希望該男子能物歸原主，至於獎金可協商解決。

通過投注站的閉路電視發現，當天在小吳誤丟彩票後，一名男子曾在廢票箱撿起一張彩票後拿走。（網絡圖片）

撿彩票者：沒偷沒搶，是運氣

至本周一（15日），撿到彩票的男子邢運兌了獎，並指自己投注當天一開始沒有自己想號碼，就隨手在廢票箱裡撿了一張，想讓工作人員照著打一張，但被告知這張票還沒開獎，屬有效票，因此將它拿走。直到兩天後，他才知道這張彩票竟然中獎了，其後前來兌獎。

關於撿來的彩票中獎獎金的歸屬，邢運認為，他是在廢票箱裡撿的，獎金肯定歸他所有。他又說，自己沒偷沒搶，只不過這張票恰好沒開獎，又恰好中了，「那是我的運氣。」對於老吳提出的協商解決，他表示不可能，如果對方有異議就走司法程序。

至於失主小吳家人其後表示，他得知撿到彩票者已兌獎，只能作罷。他們也曾諮詢了好幾位律師，但因為彩票不記名、不掛失，認為即使去法院起訴可能也不獲支持。「如果沒丟彩票，也只能中一份獎，現在只能這樣想了。」

事件曝光後，在網上也引起了爭議：