【貪心】老婦拾鑽石頸鏈拒還更要求「分我一半」　路人齊聲指責

在路上拾到他人的貴重物品，透過各種途徑交還給失主，相信是許多人都曾有過的經歷。不過日前江蘇南京有一名老婦卻在撿到鑽石頸鏈後持續否認，更要求「我撿到的要分我一半」，遭到路過民眾的齊聲指責。

婦人在路人的勸說和指責下最終歸還頸鏈。（影片截圖）

南京一名女子周五（5日）報案稱，自己在商場丟失一條價值2980元（人民幣．下同）的鑽石頸鏈。警方翻查閉路電視畫面，發現是一位老婦將頸鏈撿走，但老婦卻拒絕承認身上的頸鏈是撿到的。

警員趕到現場核實後對老婦進行勸說，她先是堅持否認，最終承認頸鏈是路上撿到的，但拒絕歸還，聲稱她應該獲分一半。

老婦轟眾人「要講理」

路過的群眾均覺忿忿不平，紛紛出聲指責老婦「你講不講道理？」「這麼大年紀怎麼可以幹這種事？」警員則警告老婦行為構成不當得利，若不歸還將被請往派出所。豈料老婦不動聲色地反問：「你走在路上看到頸鏈不會撿嗎？」「我不是偷的，憑甚麼要去派出所？」還反指警察和群眾「出去要講理」。

經警員和市民勸說，老婦最終願意歸還頸鏈，失主則向她支付50元作為報酬。事件在網上亦引發熱議，不少網民認為老婦對法律無知、倚老賣老，破壞社會風氣。

網民熱議：

不告而取，就是違法，還想拿一半，睡醒了沒，不還就直接律師函。 老年人喜歡貪小便宜，最後吃大虧。這下她出名了，上新聞了。 在失主可以證明是遺失物所有人的情況下，惡意不歸還，這個遺失物可不是那麼好拿的。 這種為什麼不起訴侵佔罪？我們在處理糾紛時，不要一味的圓場，否則社會公義何在？

（梨視頻）