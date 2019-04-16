成都男子染愛滋後男女不拒　多次賣淫性交判囚3年罰萬元

據內媒《紅星新聞》報道，四川成都的愛滋病（內地稱艾滋病）防治機關「防艾辦」透露，當地一名彭姓男子明知自己感染愛滋病毒，但仍多次與陌生女性發生性關係，並利用社交軟件，向多名男子提供賣淫服務。他日前被依「傳播性病罪」判處有期徒刑3年，並處罰金1萬元（人民幣．下同）。

成都男子染愛滋後仍賣淫，被依傳播性病罪判囚3年。（示意圖片）

報道指，彭姓男子在明知自己感染了愛滋病毒的情況下，通過多種社交軟件結識陌生女性，在未採取安全防範措施的情況下，與多名陌生女性發生性行為；他還通過社交軟件，向多名男性提供同性賣淫服務。

報道介紹，愛滋病病毒的無症狀潛伏期長、隱蔽性強，現時無法完全治癒，病死率高。愛滋病病毒感染者有責任和義務規範自己的行為，防止感染他人，不得以任何方式故意傳播愛滋病。

報道提醒，感染愛滋病病毒者依然要堅持安全性行為，沒有全程使用安全套的高危性行為可能會感染不同的HIV基因亞型，還有機會感染上梅毒、淋病等其他性病，甚至遭受刑事處罰。此外，公安、司法機關嚴厲打擊賣淫、嫖娼等違法行為。

根據最高法、最高檢2017年7月發布的《關於辦理組織、強迫、引誘、容留、介紹賣淫刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明知自己患有愛滋病或感染愛滋病病毒，若致使他人感染愛滋病病毒，則以「故意傷害罪」定罪處罰。

（紅星新聞）