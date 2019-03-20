中國學者發現人類新型抗愛滋病毒蛋白　五年內進入臨床前試驗階段

據內媒報道，中國學者近期發現人類細胞中的一種新型抗愛滋病毒蛋白PSGL-1，具有多重抗病毒功能，可抑制愛滋病毒DNA複製，並抑制新生病毒顆粒的新一輪感染。此研究發現有望成為抗愛滋病毒藥物開發的新方向。 該科研團隊負責人表示，若進展順利，此研究成果有望在三至五年內進入臨床前試驗階段，七至八年進行人體實驗。

來自中美三所高校的科研團隊發現新型抗愛滋病毒蛋，有望成為人類抗愛新方向。（網絡圖片）

新型抗艾滋病毒蛋白「萬里挑一」

據《新京報》報道，該研究歷時五年，團隊由來自清華大學、復旦大學及美國喬治梅森大學的三組課題組組成。

據報道，PSGL-1的發現可謂「萬里挑一」。相關研究團隊通過比較人體免疫細胞感染愛滋病毒前後的細胞蛋白水平，在約一萬四千種蛋白中找到有近千個有效變化蛋白，又經過與眾多數據庫對比，從中篩選出今次發現的蛋白PSGL-1。

清華大學團隊負責人譚旭表示，新發現的抗艾滋病毒蛋白有多重抗病毒功能。（網絡圖片）

猶如「特洛伊木馬」抑制艾滋病毒發作

清華大學團隊負責人譚旭表示，高水平的PSGL-1不僅能夠抑制愛滋病毒感染前期的DNA合成，更能包裹在新產生的病毒中，從而強烈地一直新一輪病毒感染。他形容，PSGL-1蛋白相當於「特洛伊木馬」，潛伏到新的愛滋病毒顆粒裏面去，讓病毒子子孫孫都受到抑制作用。

這並非人類首次發現抗病毒蛋白，但因為愛滋病毒有極強的進化力，總是能降解各種抗病毒蛋白，避開免疫系統，完成感染細胞並完成複製。

研究團隊負責人表示，接下來他們需要找到一種小分子化合物，輔助PSGL-1發揮作用。（網絡圖片）

人體試驗尚需七至八年

因此，譚旭表示他們接下來的工作重點就是找到一種小分子化合物抑制愛滋病毒蛋白，令其無法降解PSGL-1，從而使PSGL-1發揮抗病毒功能。

研究團隊預計，這個過程大概需要三至五年走到臨床前階段，七至八年才能到人體實驗。