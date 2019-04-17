湖北狠夫因瑣事被鬧怒而殺妻　藏屍床底後外逃兩月終自首

湖北孝感市一名房東本月15日在出租的屋內發現一條女屍，及後證實是女租客。 女租客的丈夫被通緝後投案自首，並承認兩個月前因為瑣事吵架後殺害了妻子。

警方懸賞10000元通緝涉嫌殺害妻子的疑犯。(網上圖片)

劉真（化名）家住孝感城區，有一棟房屋出租，其中四樓一間屋子在今年1月份租給了一對東北小夫妻，男的姓李，女的姓王。

4月15日中午11時許，劉真到出租屋外抄水表，走到四樓時，想起租住在4樓的女租客好像有兩個月沒有出現過了，劉真便到其屋外查看。剛走到門口，劉真便聞到一股腐臭味，他意識到情況不對，於是打開了房門，循着臭味在床底下找到了一個大塑料袋，塑料袋裏面還有真空袋。劉真看不大清裏面裝了甚麼，但是呈人形，他立即拿出手機報了警。

民警接報趕到現場，打開塑料袋一看，發現一具女屍已經腐爛發臭。經確認後，死者證實是租住在此的姓王的女租客。

疑犯自首後被帶回現場重組案情。（楚天都市報）

疑犯翌日自首 自曝沉迷打遊戲惹爭執

經過法醫初步勘查，女死者是被人殺害，警方將此案以故意殺人案立案調查，並發現女死者的丈夫有重大嫌疑。4月15日晚，孝感高新公安提供懸賞10000元通緝該名李姓男子，並在網上刊登出有李某清晰的證件照和生活照

李姓疑犯看到孝感警方的通報，知道事情已經敗露，於是翌日前往警署投案，並對殺死妻子，藏屍屋內床底一事供認不諱。

據疑犯交代，兩人結婚十多後，但經常吵架，大約兩個月前的一天，兩人又吵了起來，原因是疑犯辦了信用卡貸了款，妻子卻不知情，加上疑犯天天在家玩遊戲不上班，引起妻子不滿。雙方口角期間，疑犯用手掐死妻子的脖子，於是購買了真空包裝袋，將妻子屍體裝入袋中，再藏到床底下。

之後，疑犯經常回到出租屋，在發現屍體腐爛變臭後，他又網購了大型塑料袋，將王某屍體裝入袋中。期間，疑犯還用死者的手機與房東微信交流，稱自己到武漢工作，並用微信轉賬支付了房租。目前，案件仍在進一步偵查中。

（楚天都市報）

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