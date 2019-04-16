【同性情殺】台男與老闆同居共浴遺安全套　女友撞破迫搬出掀命案

台灣富芮源公司負責人陳萬庭與劉姓員工同居，但劉另有梁姓女友，梁女勸男友和陳分手，陳不甘心，設局餵毒再槍殺劉。新北地院依槍砲、毒品與殺人罪判陳18年徒刑，褫奪公權8年，得易科罰金之刑部分處刑5月，高等法院維持原判決。但最高法院認為陳對證人的對質詰問權未獲保障，撤銷、發回更審。高院更一審今撤銷殺人、槍砲部分，改判為17年徒刑，其餘上訴駁回。

劉姓員工2014年間和老闆陳萬庭同居，梁姓女友探視時曾目擊他們一起洗澡，且裸睡的男友身旁還有用過的保險套與潤滑液體，要求男友「搬出來」。

劉預定在前年3月搬離，陳萬庭不滿感情破裂，在2月28日約他到新北市一家汽車旅館，再讓對方吸食安非他命、飲用管制藥品butylone和愷他命（俗稱K仔）、芬納西泮，劉休克。陳再持槍朝劉的左腦射擊，子彈貫穿劉頭部，陳再打電話請櫃枱呼叫救護車，劉送醫不治。

陳萬庭落網時坦承吸毒，但否認持有槍彈、殺人，推稱這些槍、毒都是劉姓員工所有；他指劉因「懷疑女友劈腿」，才會想不開自殺。陳辯，扣案槍枝和「奶茶包」上會採到他的指紋，是因為他將子彈退出槍枝。

一、二審認為陳萬庭非法持有槍、彈，法紀觀念薄弱，又因感情生變就餵毒、殺人，事後還狡辯，不應輕縱，但陳堅稱人不是他殺的。不過更一審仍認定陳殺人，不得易科罰金之刑部分僅減1年，判陳17年徒刑。

陳萬庭被控毒殺劉姓愛侶，殺人、槍砲部分遭高院更一審判處17年徒刑。（聯合新聞網提供）

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