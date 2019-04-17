【黃心穎許志安】兩岸明星「偷食」10宗盤點　危機應對技巧各不同

TVB女星黃心穎與已婚歌星許志安的「攬啜」片段成為全城話題。其中男主角許志安昨晚（16日）舉行記者會，引來過百記者到場，聲淚俱下指對自己的行為感到「很噁心，不敢面對自己」。他又向太太鄭秀文道歉，宣布將暫停所有工作。黃心穎則在今天（17日）於網上發文，用170字回應及道歉。 「安心偷食」事件除了在香港引起轟動，傳至內地亦得到大量網民關注。而針對許志安親自現身記者會回應醜聞的舉動，更有不少網民感歎，「香港明星犯錯還會開個發布會道歉，內地明星出了事發個微博完事。」「內地藝人把大眾當空氣，裝聾作啞看不見。」 現在就來回顧一下，近年來兩岸明星的「偷食」醜聞以及當事人處理危機的方法。

「安心偷食」事件引起全城熱議，許志安16日召開記者招待會回應事件，並且落淚低頭認錯。

1. 洪欣老公張丹峰被揭出軌經理人

【回應方式：置若罔聞】

在許志安和黃心穎「激吻」事件爆出前，內地明星張丹峰背背妻偷食女經理人正鬧得滿城風雨。從4月初被媒體披露兩人酒店內有曖昧行為，疑似出軌至今已近10天，幾乎每天都有媒體在追蹤報導，但張丹峰始終不公開回應和解釋，令很多網民感到疑惑乃至氣憤，在許志安出軌新聞的評論中，也隨處可見追問張丹峰何時道歉的帖子。

至於妻子洪欣早前在港出席活動時被問及婚變傳聞，即婉拒表示：「唔好去問呢個問題啦，今日講啲開心、正面嘅嘢。」未有正面回應老公疑似出軌一事。

這張合照在去年就引發出「小三」事件，照片中，經理人畢瀅（左一）拖著張丹峰（左三）同洪欣（右三）嘅愛囡彤彤（左二），有網民指畢瀅此舉係宣洩主權。（微博）

2. 王寶強自爆妻子馬蓉出軌經理人

【回應方式：微博聲明+法律手段】

同樣是「偷食」經理人醜聞，2016年8月，內地影星王寶強突然在微博上發布離婚聲明，稱妻子馬蓉出軌自己的經理人宋喆。網上其後更爆馬、宋二人偷偷轉移王寶強財產。2017年，王寶強控告宋喆侵佔和挪用工作室資金。同年9月，宋喆因涉嫌職務侵佔罪被公安機關依法執行逮捕。案件至去年10月宣判，宋喆被判處有期徒刑6年。

王寶強（左四）與前妻馬蓉（左三）及他的前經理人宋喆（左二）在爆出婚外情事件前，感情不俗。（微博）

3. 吳秀波被揭腳踏幾船、始亂終棄

【回應方式：設局報復】

內地已婚男星吳秀波去年9月突然被爆出婚外情，25歲內地女星陳昱霖自爆和他有一段長達7年的地下情，更驚爆他還背住小三偷食，同時擁有多個情婦。事件曝光後吳秀波一直沉默應對，惟事隔近4個月後，陳昱霖父母突然在女兒微博發長文求助，表示早前身在國外女兒曾與吳秀波達成分手協議，應獲得一筆經濟補償，其後卻被吳秀波騙回國，更被其控告要挾勒索錢財，去年11月就被關押在北京朝陽區看所守，還可能面臨10年以上的有期徒刑。

很多網民對此感慨，吳秀波如此冷漠絕情，令人聞所未聞。

女星陳昱霖（左）自爆和吳秀波（右）有一段長達7年的地下情。

4. 李小璐夜宿嘻哈歌手PGone家中

【回應方式：微博聲明】

內地女星李小璐前年年底被拍到疑似出軌，與「中國有嘻哈」首屆冠軍歌手PGone（王昊）共進晚餐，並且在對方家中過夜。事件曝光後，作為當事人之一的PGone第一個站出來在微博發表聲明澄清，表示雙方只是姐弟關係，他只當李小璐是阿嫂。一周後，李小璐丈夫賈乃亮也在微博發出千字長文，請外界為他與他的家人「留一點餘地」。在賈乃亮發文後不久，李小璐也發文回應稱，夜宿當晚有其他朋友在場，間接否認出軌醜聞，又稱已經作出自我反省，以後與異性交往都會嚴格保持距離。

李小璐與PGone（左）及丈夫賈乃亮（右）的合照。

5. 文章姚笛「戲假情真」

【回應方式：微博聲明】

2014年3月，曾在電視連續劇《裸婚時代》扮演夫妻角色的內地演員文章和姚笛在深圳街頭被拍到纏綿擁抱，證實文章在女星妻子馬伊琍懷孕期間出軌。當時網上全是「文章渣男」、「姚笛小三」的罵聲。事發後，當事人文章在微博發聲明道歉，稱自己「咎由自取」；馬伊琍隨後也發文說「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，暗示原諒文章對婚姻的背叛，被網民稱讚為「大奶鬥小三」的範本。

內地演員文章和姚笛因戲生情。（劇照）

6. 白百何疑似偷食「小鮮肉」

【回應方式：微博拍片發聲】

2017年4月，內地女星白百何遭媒體傳出出軌疑雲，背夫陳羽凡與一名小鮮肉模特兒張愛朋一同遠赴泰國度假，在酒店泳池旁嬉水等過份甜蜜的行為成為熱話新聞。當事人一直沒有表態，惟陳羽凡則先後在微博發文和拍片回應，自爆自己於2016年已經同白百何離婚，並宣布無限期退出娛樂圈。

值得一提是，陳羽凡去年11月因為涉毒違法，被北京警方行政拘留，形象從此一落千丈。

白百何與小鮮肉被拍到在泰國酒店泳池旁嬉水，互動十分親密，似足情侶。（網上圖片）

7. 陳赫張子萱被爆「雙雙出軌，互為小三」

【回應方式：微博聲明】

2015年1月，媒體曝光了內地已婚男星陳赫和已婚女星張子萱在公寓內約會並纏綿激吻的影片，並稱二人「雙雙出軌，互為小三」。當事人陳赫其後在微博曬出離婚協議書，暗示自己並非婚內出軌。隨後，張子萱也發表聲明，承認已與陳赫相戀，並稱自己早前已與丈夫楊一柳協商離婚事宜。

陳赫（右）和張子萱（左）曾被爆雙雙婚內出軌，其後二人澄清並非事實。（劇照）

8. 林丹在妻子懷孕期間出軌

【回應方式：微博聲明】

被封為優質男神的中國羽毛球名將林丹，2016年被爆在太太謝杏芳懷孕期間出軌，緋聞中的女主角是曾獲內地選美冠軍的趙雅淇。二人被媒體拍到在街上手拖手，以及在酒店房間內親熱。醜聞傳出後，林丹迅速在微博認錯道歉，指自己的行為傷害了家人。謝杏芳其後也發文回應稱支持林丹「知錯能改」，一家人要風雨同舟。

妻子懷孕期間出軌性感模特，林丹在國民心中的好男人形象崩塌。

9. 陶喆與情人情慾短信曝光

【回應方式：開記招用PowerPoint詳解出軌經過】

2015年，當時與妻子結婚不足一年的台灣音樂才子陶喆，被傳媒爆料指他背妻與內地女生楊子晴曖昧，更流出疑似情慾短訊的微信截圖，兼被拍得二人在酒店出入。事件曝光後，陶喆在臺北召開記者會，承認婚後有出軌行為，並向妻子及家人致歉。

令人大開眼界的是，陶喆在記者會上將自己與楊子晴的聊天記錄做成了PowerPoint形式，並井然有序的作出結語在發布會中。有網民直言，把危機公關記者會做成大學課程講課，陶喆是第一人。

陶喆在記者會展示PowerPoint，解釋出軌經過。（網上圖片）

10. 九把刀「劈腿」女主播

【回應方式：開記者會】

台灣知名作家九把刀2014年被爆背著女友「劈腿」主播周亭羽，二人一同上摩鐵（Motel）。九把刀事後開記者出面道歉認錯，坦言稱「我劈腿了」。他又在會上表示：「我很喜歡這個女生（周亭羽），但我希望我跟我未來的是我女朋友。」但他最後仍與女友分手收場。至2016年3月，九把刀選擇和周再續舊情，並在前年12月登記結婚。