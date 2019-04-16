【黃心穎許志安】佔據微博熱搜榜　內地網民：「心疼馬明bb」

黃心穎與許志安疑似偷食的新聞轟動全港。事件傳至內地亦得到不少網民關注，不單「佔據」微博熱搜榜，更惹起不少內地網民力撐事件中的「苦主」鄭秀文和馬國明。 有內地網民直指許志安是「賤男人，替sammi不值」，也有人在馬國明的微博下留言稱「唐詩詠還單身」、「心疼馬明bb」。

「黃心穎許志安偷食事件」的關鍵詞成功「佔據」微博熱搜榜頭十名的多個位置。（微博截圖）

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直至今日下午4時30分，「黃心穎許志安偷食事件」的關鍵詞成功「佔據」微博熱搜榜頭十名的多個位置，其中「鄭秀文」排名第一，達412萬搜索；「曝許志安黃心穎秘交近兩年」排第二， 達247萬搜索；「黃心穎關閉微博評論」排第四，達145萬搜索；「馬國明」排行第七，達106萬搜索。

鄭秀文官方微博吸引不少網民留言。有人出言安慰，「不管發生什麼都請首先愛自己和父母，相信沒什麼能打敗現在的你」「我知道你是個很強大的人，一切都會過去的，尊重你一切的選擇，永遠愛你。我只想你好好的，一直都好好的。」有人直指許志安配不上她，「許志安娶了你這麼高攀的事情居然還有臉出軌。」「你值得更好的。」

馬國明目前已關閉微博評論功能，但他於今日中午發出的最近一條微博，截至關閉評論前已逾5000條留言。有人表示心疼，「心疼馬明bb」；有人「建議」馬國明追求唐詠，「馬明，唐詩詠還單身呢哈哈哈」、「唐詩詠多好啊」、「唐詠詩更配！」；也有人直斥黃心穎「騷」、「配不上馬國明」。