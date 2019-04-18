安徽翁舉報阿士匹靈「有點甜」　警破獲涉21省份特大假藥案

安徽滁州一名患有逾10年腦梗的老人「老呂」（化名），遵醫囑每天服用阿士匹靈（內地稱：阿司匹林），以期降低病發風險。不過他去年春天在家附近的藥店購買該藥後，卻發覺藥很快在口中融化，更嘗到甜味。 老呂向當地食品藥品稽查支隊舉報該藥店，令他意想不到的是，食藥部門與警方聯合行動，最終破獲了一宗涉及全國21省份的特大假藥案，涉案金額超過1000萬元（人民幣．下同）。

涉事藥房已被吊銷經營許可證，關門停業。（網上圖片）

去年春天，年屆77歲的老呂在家附近的誠安藥房購買了3盒阿士匹靈「腸溶片」，11年前確診腦梗的他，遵醫囑持續每天服用1片，以期降低病發風險。然而這次的藥卻很奇怪，他取出一片含在嘴裏，喝水送服竟然立即融化，「以前的藥含一兩分鐘都不會」，而且原本應該無味的藥「還有點甜」。

更為嚴重是，老呂一個月後開始走路不穩、頭腦糊塗，連別人說的話都已聽不太懂，他更加懷疑藥店出售的阿士匹靈有問題，便直接向當地食品藥品稽查支隊舉報。

滁州食藥稽查支隊二大隊接到線索後，將老呂沒吃完的阿士匹靈寄往該品牌藥企所在地北京的食藥部門請求協查。調查結果顯示，老呂購買的藥假冒了該廠廠名、廠址、批准文號和註冊商標。

老呂購買到的假冒阿士匹靈藥物。（網上圖片）

稽查人員：假藥疑以澱粉充數

當地食藥部門聯合警方去年5月在涉事藥方查獲了同批次的阿士匹靈，經查仍是假藥。更令人震驚是，經安徽省食藥檢驗研究院鑑定，查獲藥品的有效藥物含量為0，即不具有任何療效。由於假藥有甜味，食藥稽查人員猜測其成分為澱粉。

誠安藥房的負責人劉某被警方扣留後，透露假藥來自其上線「祥瑞堂藥房」的席某，席某向他聲稱藥品均為正品，但沒有發票，進貨價格則較市面為低。食藥部門聯合警方調查發現，席某的同夥楊某曾從事藥品銷售，在此案中負責聯繫貨源，席某拿到藥後，再轉賣給滁州當地11家藥店。

滁州市食藥部門發布通告，當地11間涉案藥店的29人被處以10年內不得從事藥品生產和經營活動的行政處罰。（截圖）

當地11間藥店購入假藥

食藥稽查大隊循線在哈爾濱找到生產該假藥的胡某，在胡某家發現了藥品包裝盒、藥丸、紙皮、說明書，以及各類製假工具等。胡某家的藥品經清點後共計2000餘盒，均被鑑定為假藥。胡某的物流發貨記錄顯示，其製作的阿士匹靈等假藥已發往全國21省49地區，牽涉出341條線索，涉案金額超過1000萬元。

目前，胡某、席某和楊某等4名涉案人士被檢察機關移交至滁州南譙法院起訴，共計26人被採取刑事強制措施。滁州當地11間購入假藥的藥店被吊銷藥品經營許可證，藥店主管人員、直接責任人員、藥劑師等共計29人被處以10年內不得從事藥品生產和經營活動的行政處罰，案件仍在進一步調查中。

（澎湃新聞）