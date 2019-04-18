【悲劇】疑向母親訴苦與同學糾紛卻被責　17歲中學生當場跳橋自殺

上海一名17歲的中學男生，日前與母親發生口角後，當場在行車天橋上跳橋身亡。 消息指，男學生當時疑似正向母親訴苦在學校與同學有糾紛，未料卻受責罵，以致一時情緒激動下做傻事。

從網上流傳的片段所見，事發在周三（17日）晚上10時許，上海盧浦大橋上有一輛白色私家車突然在路中心停車。隨後就有一名年輕男子落車，急步跑到天橋邊一躍而下。一名女子緊追其後，雖曾觸及年輕男子雙腳，但最終仍未能阻止憾事。

女子親眼目睹年輕男子墮橋後，隨即跪在地上痛哭，不停用雙手拍打地面。

一輛白色私家車突然停在路中間。（影片截圖）

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上海警方在回覆傳媒查詢時證實，涉事男子年僅17歲，是某職業學校的高中二年級學生。警方事後在橋底的綠化帶尋回該男學生，證實死亡。警方又透露，女子是男學生的母親，事發前二人曾經發生口角。

有網上消息則稱，男學生當時疑似正向母親抱怨在學校與同學發生糾紛，未料卻被母親出言責罵，一時情緒激動下選擇跳橋輕生。

（綜合報道）

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