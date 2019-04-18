【作惡十年】香港新義安分支73人在深圳被起訴　涉案資產逾10億元

深圳檢察院近日以涉嫌組織、領導、參加黑社會，以及故意傷害、搶劫、尋釁滋事、聚眾鬥毆等罪名，起訴陳永森等73人。 陳永森等73人被指香港黑社會「新義安」在內地的分支，盤踞深圳寶安區一帶作惡近十年，包括開設賭場、壟斷媒氣供應等，涉案資產總值超過10億元（人民幣．下同）。

深圳公安局刑偵支隊專案組的辦公室堆滿與案件有關的卷宗。（南方都巿報）

起訴書指，自上世紀九十年代初開始，陳永森利用陳錫波的香港新義安黑社會背景，糾集大量閑雜人員，在深圳市寶安區沙井街道、福永街道一帶為非作惡，並逐步建立以陳永森為領導者的黑社會組織。

非法經營賭檔 十年涉八宗命案

該黑社會組織勢力龐大，在沙井、福永當地具有重大影響。據《南方都市報》披露的部份犯罪細節，包括有經營多間賭場，例如自2007年起，陳永森等人壟斷非法賭檔，遇上敵對派系想涉足賭博生意，就會派刀手向對方尋仇。深圳警方初步統計，2005年至2016年約十年間，在福永街道的娛樂場所發生的8宗命案都與此有關。

恐嚇勒索食肆

另外，該黑社會組織又強迫當地餐廳使用其提供的即用即棄清潔碗筷及煤氣，不從的就會打砸店鋪，,不少受害人只能關門離開。其中2009年，該黑社會組織找到一間生意很好的大排檔，遂向其推銷即用即棄清潔碗筷，價格卻每年上升30%。店主後來不從，結果店鋪就被一群黑衣人砸毀，無法再經營。

該黑社會組織又在福永一帶利用類似手段壟斷煤氣，強迫商家使用，並威脅同行。有商家因其煤氣質量問題停用後也遭到了報復。

深圳公安拘捕犯罪集團成員時，繳獲涉案現金人民幣50餘萬元、港幣120餘萬元，凍結涉案資金人民幣7000餘萬元。(南方都市報)

公安走訪國20多個省市取證

警方後來成立專案組偵查，公安在全國20多個省市，對數百名受害人、證人採證。最終在2018年3月12日，警方在全國多個省市同步收網，成功拘捕以陳永森為首的涉案成員，扣押車輛、手槍、子彈、管制刀具等涉案物品，繳獲涉案現金約50 .6萬元及約127.4萬港元，凍結涉案資金逾7000萬元，並查封涉案房產、土地總價值約10億元。

（南方都市報）