被指控詐騙卻拖逾一年不起訴　貴州3名塵肺病礦工終獲公安局國賠

貴州遵義綏陽縣的福來煤礦，3名曾在2016年涉嫌以塵肺病詐騙社保資金，一度被警方刑事拘留的礦工，在周四（18日）終收到《賠償決定書》，分別各獲約1萬元（人民幣．下同）的國家賠償。 據了解，3名礦工中，其中一人已經去世，由其家屬代領。

內地傳媒報道，此前福來煤礦有7名被診斷為塵肺病的礦工，因涉嫌詐騙塵肺病社保資金被警方刑拘，其後分別獲得取保候審或監視居住。貴州警方其後再在2017年底，以涉嫌診斷錯誤500多宗塵肺病為由，將貴州航天醫院3名醫生以失職罪起訴，認定其診斷差錯率高達92%，造成3000萬元社保資金流失。

值得一提是，該些礦工堅決否認與被捕的醫生有利益關係，否認詐騙指控，且表明至今仍受塵肺病困擾。

貴州航天醫院有3名醫生被以失職罪起訴，認定其診斷差錯率高達92%，造成3000萬元社保資金流失。（資料圖片）

被刑拘的7名礦工中，其中3人在被解除取保候審超過一年，案件仍未獲移送審查起訴，且警方亦未作出撤銷案件決定。3人遂向當局申請侵犯人身自由國家賠償。

雖然被綏陽縣公安局駁回，但遵義市公安局在接獲複議申請後，揭發綏陽縣公安局實際上早在2017年時，已以證據不足以證實詐騙犯罪行為的理由，先後對其中2人終止偵查，同年8月另一人亦被以不應追究刑事責任撤銷案件。遵義市公安局認為，綏陽縣公安局此前作出的駁回「不符合規定情形」，覆議決定「責令賠償義務機關重新作出決定」。

據相關《賠償決定書》顯示，3人分別被限制人身自由30天及31天，故決定分別賠償其中2人8919.94元及1人8632.20元，另有精神撫慰金各2000元。

（新京報）