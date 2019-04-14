租客電動車起火釀兩死　房東亦要負責　賠逾百萬兼入獄

租客過失導致出租房屋起火並造成人命傷亡，該負責的是租戶還是房東？有人會覺得作為肇事者的租客應負全責，而房東亦受到房屋損毀等「無妄之災」。但浙江湖州近日的一個案例，卻顯示兩者均可能要為事故承擔法律責任。

案件近日在法院審理。（網上圖片）

2017年11月20日，湖州市吳興區一棟民房突然起火，導致屋內兩名租客死亡。火災發生後，消防調查發現停在樓梯間內的電動自行車違規充電引發火災。

胡姓電動自行車持有人和強姓房東事後被捕，該案近日在吳興區法院審理。法院審理查明，胡男於事發當晚由自己房間內臨時拉出電線為電動車充電，且將它停放在樓梯間內，導致起火。起火後煙氣沿樓梯向上蔓延，令樓上租客李姓父子吸入炭塵、一氧化碳後雙雙殞命，其行為構成失火罪。

對安全隱患視而不見 房東犯消防責任事故罪獲刑

與此同時，經法院審理查明，2004年以來，強男將房屋出租給胡男等人使用。在此期間，公安、消防和當地政府多次進行消防檢查，發現存在較多消防安全問題，特別是在2017年11月15日向其發放責令整改通知書，要求拆除私接電線，租房內充電的電動自行車一律停到租房外面。但強男簽收通知書後依舊我行我素，視而不見，不配合整改，終於在事隔5天後釀成大禍。

法院認為，胡男因過失引發火災，情節較輕，其行為已構成失火罪；強男作為直接責任人員，違反消防管理法規，經消防監督機構通知採取改正措施而拒絕執行，造成2人死亡的嚴重後果，其行為已構成消防責任事故罪，分別判處胡男和強男有期徒刑1年10個月和1年9個月。此外，火災發生後，胡男、強男已賠償遇難者家屬116.2萬元人民幣。