女博士千辛萬苦潛入內地二奶村研究包養現象　真相完全出乎她所料

根據2010年，學者潘綏銘的抽樣調查，在中國現存婚姻中，有1/5受到婚外性的威脅。其中，婚外包養作為一種長期穩定的婚外性關係，不僅牽扯到情感出軌，還包含大量金錢關係，這樣的「錢色交易」，尤其為人不齒。 社會學博士肖索未2005年開始研究包養現象，打破了對「二奶」及其男伴們的傳統解讀，2018年，她出版了《慾望與尊嚴》一書，向我們講述了當事人的故事，原來，情況沒那麼簡單。

自述：肖索未 編輯：倪楚嬌（一条）

研究二奶的女博士

「婚外包養」是我唸博士時的研究課題。當時我在美國加州大學伯克利分校念社會學博士。從2005年到2007年，我一共調查了19個二奶案例。她們年齡最小的18歲，最大的38歲，沒有人上過大學。「二奶」這個詞的興起是在90年代後半段。最開始是在廣東一帶流行，那個時候很多香港人、台灣人到大陸來做生意，妻子孩子留守港台。他們就和當地的女孩子在一起，算是在大陸的另外一個家。

根據人類學家譚少薇的估算，到1990年末，每6個在大陸工作的香港男人中，就有一個在大陸有二奶。這對港台社會造成很大的衝擊，成為媒體熱點。後來，大陸男人「包養二奶」也為人們關注。我的博士論文在2009年成稿，當時研究婚外包養的人非常少。現在，「二奶」的說法沒那麼流行了，但並不意味著包養情況的減少，而更多是因為人們「脫敏」、習以為常了。現在更流行的說法叫「小三」，這是一種流行詞彙的更替，背後也意味著婚外情形式的多元化。「小三」是中性的，男女都行。且不一定是「包養」的形式，一部分「小三」具備獨立的經濟，另外一部分類似之前說的「二奶」。

肖索未是研究「婚外包養」的女博士（按圖放大）↓↓↓

打入二奶圈

肖索未研究「婚外包養」時發現了要打入二奶的圈子其實絕非易事，按下圖看看她所付出的努力↓↓↓

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多有錢才能包養？

包養二奶的男性並不都是大老闆，也有那些一個月收入才幾千塊錢的「工薪族」。但，錢的多少是相對的，他們包養的大多是從農村、鄉鎮來的打工妹。不漂亮，甚至不年輕。

的士司機老王的個案就正正可以說明（按圖放大）↓↓↓

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婚內出軌，並不僅僅和性有關

我在調查中發現，「性」遠沒有想像中那麼重要。一些男性和他們的二奶沒有固定的性生活，甚至在個別案例中，雙方完全沒有性交行為。這讓我很意外。對一些商人來說，二奶的公共展示——讓別人看到，反而更為重要。因為漂亮女人像徵著男人的實力和魅力，而二奶又與小姐不同，不是直接交易性的，她是某個男人獨有的，帶著情感色彩，更能展現出男人味兒。因此，很多二奶會被要求頻繁參加應酬活動，在飯局夜場給男友「掙面子」。這些場所被視為聲色場所，是慾望流動的地方；妻子不能出現在這些聲色場合，妻子的身份與家庭相關，意味著道德和責任。

二奶的代價

最近的熱點事件告訴我們，當二奶的代價很高，甚至可能身陷囹圄。而對普通二奶來說，最大的恐怕是「情感代價」。一個男性受訪者告訴我：「當別人二奶不是說年輕漂亮就行的，關鍵就是要性格好，不要煩，不要羅嗦。」 二奶要讓男人覺得舒服，那就意味著她們要管理好自己的情緒，壓抑自己的不滿、失望、憤怒，甚至忍受情緒暴力。一些二奶反饋，在關係穩定後，男友會肆意地沖她們發脾氣，「找茬」乃至「大發雷霆」，但多數情況下她們會選擇忍耐，因為「頂是長久不了的」。婚外包養關係對男性的行為幾乎沒有社會約束。

也有一些女性會覺得自己的關係「不光彩」，不想讓別人知道，她們會斷掉跟熟人、工友、老鄉的聯繫。但這樣反而讓她們喪失社會資源，更難掌握自主權，越來越脆弱。另外，二奶的經歷會讓一些女性對人，尤其是男人的信任度很低。這對她們之後擇偶和婚姻都會有影響，面對一些追求者，她們很容易懷疑「是不是也是玩玩的」。

很多二奶會被要求頻繁參加應酬活動，在飯局夜場給男友「掙面子」。（《我的最爰》電影截圖）

Q & A

Q：一條

A：肖索未

Q：博士論文在2009年便已成稿，時隔10年《慾望與尊嚴》才出版，這本書相比當時的論文，有什麼最新的調整嗎？

A：寫博士論文的時候，是在美國，更多是從西方的經濟社會學和性別研究的角度進行分析。回國以後，對國內的婚姻現狀有了​​更加切近的觀察。更加側重於，從婚外包養關係去透視目前中國婚姻家庭中的問題，比如個體情感的興起與婚姻的工具性強化之間的巨大張力。並且更系統地探討親密關係與大的社會變革，比如階層變遷、鄉城流動、消費主義興起等，以及由此引發的「尊嚴危機之間的關聯。和之前的博士論文已經很不一樣。

Q：這些女孩子，為什麼會去當二奶？

A：我的調查主要是中小商人和工薪階層的二奶，並沒有明星、富豪或者官員的二奶。很多人成為二奶不是計劃性的。那些廣州本地的女性，學歷都不高，她們在很年輕的時候就結了婚，或者交了打算以後結婚的男朋友，由老公或男友養著。但是因為一些原因關係破裂了，在找不到可以結婚的對象之前，做二奶就是一種「權宜之計」，她們可以維繫原來的消費和社交圈——因為消費不起的話就很容易被原來的圈子淘汰，這是她們很在意的。

對於那些農村來城市打工的女孩子來說，有些人通過當二奶積累了一批財富，甚至購置了房產，也可以挺直腰板，在生活和感情上有更多選擇權。但也有一批人，我覺得她們是在試圖逃開打工妹的宿命或者尋常軌跡，這個軌跡我指的是年輕的時候在工廠辛苦勞作，在城市生活苦悶，年紀大了以後回農村嫁給不愛的男人。這不是她們想要的生活，但也沒有其他的出路。她們不會跟那個男人結婚，也攢不了多少錢，但是這段關係給了她們在城市「玩兒一會兒」或者「戀愛」的感覺。

在找不到可以結婚的對象之前，做二奶就是一種「權宜之計」。（《G殺》電影截圖）

Q：在包養關係中的男性，他們是怎麼想的？

A：我會問我的男性受訪者怎麼看待他們的婚外情，他們大多很坦然地告訴「我這是正常的」。一些跟我抱怨婚姻不幸福，情感需求得不到滿足，而這些需求又是特別合理正當的，所以要在外面找。另一些則用「男人都這樣」、「男人天生花心」的說法，他們認為男人最大的家庭責任是養家，而婚姻忠誠不是。

他們不會主動離婚，離婚有很多的現實後果，包括一些商人的事業是跟妻子一起打拼的。他們也強調自己對孩子和家人的責任，包括道義責任，但是有意思的是，他們的道德底線是不能「拋棄」盡心盡職的妻子，而不是不出軌。我曾以為他們會表示出愧疚，但沒有。也許他們心裡有愧疚，但要強撐面子，給自己辯解。但我真切地覺得，我們當下的性別文化和婚姻現實給予了他們某種解釋的可能，而這些正是更值得我們反思的。

Q：這種解釋的可能是指？

A：一方面，我們越來越強調個人的情感和慾望，另一方面，婚姻的工具性作用也不斷強化，二者之間構成了巨大的緊張關係。具體來說，市場改革以來，我們鼓勵個性解放，強調個體感受，期待著在親密關係裡滿足個人深層的慾望與情感，對婚姻的情感期待也有提升；與此同時，家庭承擔了重要的現實功能，照顧的功能、經濟的功能（包括家族企業）等等，幾乎不堪重負，而這些功能的行使要求家庭穩定。因此，當個體的情感需求在婚姻中無法得到滿足時，離婚又不可行，婚外尋求情感滿足反而成了看似正當的理由了。

當個體的情感需求在婚姻中無法得到滿足時，離婚又不可行，婚外尋求情感滿足反而成了看似正當的理由了。（《G殺》電影截圖）

Q：現在女性的收入、受教育程度都在增加，這對婚外包養關係會有什麼樣的影響？

A：很多人覺得現在的女性受教育程度越高，經濟上越發獨立，親密關係上越發要求平等，可能對一部分女性來說確實如此，但是統計數據並不樂觀。根據全國婦聯的婦女地位調查等一系列調查，適齡女性工作的比例一直在下降，而在性別觀念上，比如對社會分工和兩性關係的認識，則越發傳統；比如，對“男人以社會為主，女人以家庭為主”這一說法的認同率從1990 年的44.2% ，上升到2000 年的47.5% 、2010 年的57.8% ，對“幹得好不如嫁得好”的認同率從2000 年的34%上升至2010 年的44% 。

在當下的婚戀文化里，男人們被期待給女伴提供更多的經濟資源，買房、買鑽戒、送禮物、發紅包乃至養家、養老婆、養娃。他們的經濟付出也被賦予了很強的情感意義，被視為愛的表現和責任擔當。對女性而言， 「被養」沒什麼問題，甚至是值得驕傲的事情，表明有人愛。

Q：有人質疑過您，這是對包養二奶、二奶群體的洗白嗎？

A：這不是洗白。我覺得譴責個體沒有太大意義。婚外戀不是簡單的個人困擾，而是一個頗具規模的社會議題。如果不去探究這背後更深層的社會文化原因，那麼我們都無法真正理解這個現象。這些社會文化原因包括巨大貧富差距帶來的「過得更好」的渴求和不想「被落下」的焦慮、大規模城鄉流動帶來的社會和情感代價；還有我之前提到過的親密關係中的性別邏輯、和個體情感提升與家庭工具性強化之間的巨大張力。

Q：在做了這些研究後，對於如何解決婚外戀、二奶問題，你有什麼想法？

A：坦率地講，我給不出「藥方」，在我看來婚外戀是一個整體性的問題，之後會如何發展還有待觀察。在我看來，如果目前貧富差距的社會現實不改變，強調 「男人負責賺錢養家、女人負責貌美如花」的性別觀念不改變，家庭既是個體的首要支持來源、又構成重要的壓力來源的情況不改變，我不覺得婚外戀的狀況會有什麼改變，變化有可能是，很多妻子也有了婚外關係。

這裡有一個核心的現實問題是公平性的問題。與其說去防止男性發生婚外戀，不如事實上保障原配退出婚姻的權利，從法律和社會的各個層面，而不是妻子選擇離婚的話，她整體的生活質量會有嚴重的下降，甚至還會遭受社會非議。我們進入了一個個體的情感、訴求、慾望不斷獲得正當性和合法性的時代，單純的婚姻道德教化，意義不大。當原配妻子真正有了退出的權利和可能，同樣是增加了男性婚外戀的成本，或許會構成事實上的約束。

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