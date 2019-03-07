【移交逃犯】商界不便說的秘密　憂犯重婚罪　律師：包二奶易中招

保安局建議修改《逃犯條例》，修例後將適用於中國內地和台灣地區，建議一出，引起商界憂慮，稱擔心觸犯內地經濟罪名而被引渡回國受審。但原來，商界還有一個不便宣之於口的擔憂，就是怕因干犯重婚罪而被引渡。 有不願具名的商界高層表示，港商在內地擁有「紅顏知己」並不罕見，修例一旦通過，恐誘發「重婚」案件潮，港商無險可守難以自保。 北京大學法律系畢業、曾處理婚姻案件的律師劉嘉華指出，內地的重婚罪不僅是限制他人重複註冊結婚，亦不容他人同時有兩段「事實婚姻」，已婚港人在內地「包二奶」，與「二奶」擁有穩定關係，已很大機會違法；他續指，內地並非實行無罪推定，舉證責任與香港有所不同，加上內地對重姻門檻較香港低，直指港人或「好易中招」。

保安局建議修改《逃犯條例》，修例後將適用於中國內地和台灣地區，當中涵蓋46條罪名，包括重婚罪。（資料圖片／余俊亮攝）

香港法例規定，如某人已在中國內地或海外結婚，並正辦理離婚，但仍未辦妥手續，在他／她的婚姻狀況仍未回復單身之前，都不可在香港再婚，否則該段婚姻將會按照 《婚姻訴訟條例》 第20(1)(c)條宣告無效；如某人在香港結婚，並在中國內地或海外再婚，而再婚時他／她仍未離婚（例如當時仍未辦妥相關手續），根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第45條，他／她會觸犯重婚罪。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》 第45條 訂明，任何已婚之人，於原任丈夫或妻子在生之時與另一人結婚，即觸犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁7年。

在香港，重婚罪只涵蓋已締結的婚姻，不過在內地，法例則有所不同。根據《中華人民共和國刑法》第二百五十八條規定：「有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而與之結婚的，處二年以下有期徒刑或者拘役。」當中定罪的門檻較香港寬，除了已締結的婚姻，「事實婚姻」亦能構成控罪。

自香港回歸以來，港人與內地交往漸趨頻繁，不少在內地長期工作的已婚男士，因不甘寂寞或難敵美色引誘，於內地「包二奶」和有「兩頭住家」，部分港商因經濟條件豐厚，在內地同時擁有多名「紅顏知已」的情況非罕見，修改移交逃犯條例一旦落實，對這類人士有何衝擊？

北京大學法律系畢業、曾處理婚姻案件的律師劉嘉華指出，「內地重婚仲易過香港」，指內地的重婚罪不僅是限制他人重複註冊結婚，亦不容他人同時有兩段「事實婚姻」。他解釋，若有已婚港人在內地「包二奶」，與「二奶」擁有穩定關係，甚至性關係，已很大機會違法。內地法例提到，重婚者與另一人需要長期一同生活，劉嘉華指很難定義何謂「長期」，每月見一次、關係穩定亦可以算是長期。

劉續指，內地並非實行無罪推定，舉證責任與香港有所不同，加上內地對重姻門檻較香港低，直指港人或「好易中招」。他又指，鄰居已可作出庭作證，證明「事實婚姻」的存在。至於逃犯條例惹起法律界關注，劉嘉華認為，擬修的新例規定若案件涉及政治、宗教、種族案，均不會移交，加上有法庭把關，認為應「睇得闊啲」，無需太過擔心。

事實上，港人被內地當局起訴「重婚罪」早有前例。去年6月，有香港已婚警長被內地女子控告干犯「重婚罪」，雖然警署警長及該女並無在內地結婚，但該女子向內地法庭呈交二人同居證據後，內地法院接納二人是「技術婚姻」，在男方缺席聆訊下判香港警長重婚罪成，入獄兩個月，並就此發出通緝令。警長北上內地時遭公安帶走問話，其後有傳趁10天上訴期暫釋期間，返回香港，逃過牢獄之災。

翻查資料，2014年-2018年五年間，全國至少有2193人因重婚罪被判刑。