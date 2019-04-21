江西女子訂婚後一個月想悔婚　遭未婚夫亂刀斬死再肢解

江西一名剛剛訂婚約一個月的年輕女子，懷疑因為性格不合，以及懷疑未婚夫誇大身家而想悔婚，最終被未婚夫用菜刀斬死再分屍。 為了結婚，男家方面向親戚、銀行貸款，前後花費60萬元（人民幣，下同）。行兇者在案前曾經向朋友表示，即使未婚妻退回禮金，也要把她殺掉。

案中的受害人葉葉。(網上圖片)

今年2月中旬，在江西鷹潭，24歲女子葉葉（化名）與25歲男子許俊（化名）經相親活動認識，並在短短一個月內已經談婚論嫁，3月2日舉行訂婚儀式。正在憧憬未來婚後生活會幸福美滿，怎知道原來是惡夢的開始。

按照鷹潭的風俗，訂婚後男女會同居。所以當晚葉葉就住在許家，但兩人一直未有發生性關係。另一方面，許俊在相親時，透過媒人表示自己有很多房屋和經營超市，並指自己有20多萬存款，但後來葉葉卻發現未婚夫名下只有一幢舊樓，連買電腦的錢也是借別人的。結果，葉葉表示與許俊性格不合，又指許俊會打自己，搬回娘家。

這是位於許俊住宅樓下的超市，許俊曾謊稱自己在經營超市。(網上圖片)

事發前雙方曾就退還禮金爭執

事發前一天，許俊住在葉葉家中，雙方商量如何退還禮金及籌備婚禮的開支。侄女美琳（化名）聽到了許俊和葉葉的對話。許俊對葉葉說： 「你有那麼多錢還我嗎？」葉葉回答：「你放心，我會還給你的，我出去打工還你。」之後許俊再回話：「那你一天還不起，你一天就是我老婆。」

許俊的朋友在事發前曾聽許俊說過：「就是還了賬，我也要把她（葉葉）殺掉，我花了那麼多錢，沒有做我的老婆，我要把她殺掉。」

據許俊父親說，訂婚前前後後花費一共40多萬元，加上買車13萬，將近60萬。為了湊錢，他向親戚借了一部份，還將自己的房子在銀行作了抵押貸款。

葉葉曾向朋友透露想悔婚。(網上圖片)

疑犯趁冇人時行兇

在案發當日，葉葉大哥外出釣魚，二哥陪母親看病。下午5點多，二哥和母親看病回來。葉母喊了葉葉幾聲，沒有回應。葉母以為女兒在二樓睡著了，這時許俊從樓上探出頭來，說「葉葉不在這裏」。隨後，許俊下樓離開葉家，並打電話到警署自首，村主任收到消息再到葉家查看，此時葉葉的母親才知自己女兒慘死在二樓，頭部留着幾十處刀痕，頭皮脫落，脖子、手臂上同樣有多處刀傷。

葉葉的大哥稱，房間內有打鬥的痕跡，估計是在下午三點至四點多之間，家裏只有許俊、葉葉兩人時，許俊拿了廚房的菜刀，在二樓將葉葉殺害，還殘忍地肢解了屍體。而許俊在自首後，已被公安機關依法刑事拘留。

案件發生在葉家的二樓。(網上圖片)

高額禮金讓許多人「因婚致貧」

多位村民表示，當地悔婚現象很常見，因為雙方接觸時間太少，之後會出現各種各樣的問題，當地關於禮金糾紛的案件年年都有，有村民更指高額的禮金讓許多人「因婚致貧」。因為普通家庭拿不出那麼多錢，為結婚去貸款很常見。而且禮金每年都在上漲，媒婆抬價，當地人愛面子，會抱著「我家女兒不能比你家差」的想法要求高禮金。

據當地媒婆透露，現時當地禮金的金額由19.8萬元至58.8萬元也有，許俊向葉葉家支付22.8萬禮金，媒婆認為屬中等水平。

（北京青年報）