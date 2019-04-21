【有片】廣東擬立例准許教師懲罰學生惹議　網民憂為體罰鋪路

為加強對中小學學生的管教，廣東省司法廳在日前公布的《廣東省學校安全條例》草案中首次明確規定，學校和教師可依法對學生進行批評教育，甚至採取一定的教育懲罰措施。由於草案未明確教育懲罰措施的程度、範圍和方式，遭質疑教師裁量權過大、為體罰鋪路。 廣東省司法廳18日對內媒指出，草案後期還會不斷修改，目前尚未最終審核、通過。意見彙總後還會請專家進行合法性、合理性論證。

有家長在接受當地傳媒採訪時表示，教師對學生「是不敢教」，她對草案持支持態度。（網上圖片）

該草案明確，學校教師以及其他職工應當遵守新時代教師職業行為準則，不得侮辱、毆打、體罰學生。但另一方面又准許學校和教師依法對學生進行批評教育，甚至採取一定的教育懲罰措施。

草案公布後，有家長在接受當地傳媒採訪時表示，教師對學生「是不敢教」，她對草案持支持態度。有專家認為，此前一些家長的維權行動令教師不敢管教，放縱、縱容學生，是對孩子最大傷害。但亦有專家表示，現代教育不能以批評和懲罰為主要手段，應提倡啟發式、開放式、參與式的新型教育思想，給學生一定的靈活性。

有網民還提出，學生遭受處罰後或會出現應激、不理智行為，老師就將面臨相應責任歸屬問題，草案應對此作出明確。另有網民認為「嚴師出高徒」，條例是對學校、老師、家長乃至學生的負責，若在校不嚴加管教，不利於學生成長，「到了社會，懲罰、批評會更多」。

網民熱議：

「又有誰能保證個別老師不會拿着雞毛當令箭？這個度控制不好的話變相成體罰。」 「這種所謂的教育懲罰在某些素質不高的老師眼裏就成了武器。」 「大部分的爭議都是在體罰上面。所以關鍵要看這個罰是怎麼個方法。 ​」 「不罰他們，他們根本就不在乎你，也不會懼怕與尊敬你，上課鬧哄哄的，即便想聽課的同學都難免會受影響。」

（新京報）