【羅生門】網傳廣東醫科大學食物有蛆蟲　校方：是蘿蔔絲等配料

內地學校食堂再有衛生問題傳出。位於廣東東莞市的廣東醫科大學，被指食堂某檔口出售的肉丸疑似出現蛆蟲，隨後亦陸續有人表示，該校食堂食物內不時出現蒼蠅、蟑螂、頭髮等。 校方則就此回應道，經過調查，未發現食物有過期變質現象，網傳肉丸內的蛆蟲是蘿蔔絲、肥肉絲、蒜絲等調料。

有廣東醫科大學學生在網上爆料，稱在該校第二飯堂「楊國福」檔口出售的肉丸發現疑似蛆蟲的異物。（網上圖片）

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有廣東醫科大學學生在網上爆料，稱在該校第二飯堂「楊國福」檔口出售的肉丸發現疑似蛆蟲的異物。從他所提供的圖片顯示，肉丸內有很多白色長條形的細小異物，看上去確實像小蟲。隨後亦陸續有人表示，該校食堂食物內不時出現蒼蠅、蟑螂、頭髮等異物，十分噁心。

針對事件，廣東醫科大學校方於3月29日發出一份「處理意見」，稱學校安全監督小組接到消息後趕到現場了解，發現網傳「有蛆蟲」的肉丸是「獅子頭」，入面的白色物是蘿蔔絲、肥肉絲、蒜絲等配料，不是蛆蟲。「處理意見」 又提到，現場未有發現不新鮮的食物原料，涉事食品供應商亦有有效的經營執照。

校方4月2日又發出一份「情況通報」，稱未發現「楊國福」所售肉丸有過期變質現象，但已責令該檔口停業，並將剩下的肉丸送到第三方送檢，同時責令食堂全面排查和檢查衛生及食物質量情況。校方又指，歡迎社會各界對學校食品安全問題進行監督，學校將嚴格依據相關法律法規，對食品衛生安全問題「零容忍」，堅決嚴厲懲處。

不過，校方的通報並未能令公眾信服，有人質疑肉丸內的是蒼蠅卵，有人認為學校有意包庇，亦有人「建議」校方人員即場試食：