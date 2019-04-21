上海女子聲稱可平售迪士尼門票　四個月套現700多萬

上海一名女子自稱是上海迪士尼總經理助理，又誇口指可以以平價出售樂園門票。 不過她其實只在迪士尼當過實習生，出售的亦是正價門票，但就利用時間差，把收集得的資金用於揮霍，不過很快就東窗事發，被告上法庭。

上海迪士尼成人門票的官方售價最平都要399元人民幣一張。(網上圖片)

袁婷從小在上海長大，大學畢業後在一家公司工作過一段時間。2018年2月案發前無業，但她開銷很大，欠下了十幾萬元的信用卡貸款，袁婷想起自己曾經在迪士尼實習過4個月，就自作聰明，利用高買低賣的方式用來賺取資金。

由實習生搖身變總經理助理

她從迪士尼官網或其他網站買來正價或打折票後，再在網上社交媒體對外聲稱可以低價出售迪士尼的門票。例如一張官方售價是370元左右的門票，袁婷以約300元購入，再以200元左右賣給朋友。朋友成功購買之後，又介紹其他朋友光顧，陸續又有5人從袁婷拿票轉賣，成為了她的代理商，購買了大量一日門票、酒店房、禮品卡、貴賓卡等，而且很快，袁婷的身份已變為總經理助理。

被告人袁婷在庭上痛哭，並向受騙的買家道歉。(網上圖片)

十個煲九個蓋終爆煲

但袁婷賣一張票就要虧100多元，為甚麼要做蝕本生意？原來袁婷的盤算是先取得對方信任，對方先將款項過戶給自己，但之後並不需要立即出票。只需要等到對方要去迪士尼遊玩的時候出票即可。袁婷就利用這個時間差，自由使用這筆資金用來還信用卡貸款或揮霍。等到對方要出票的時候，再用之後其他人的款項來「拆東牆補西牆」。

袁婷的詐騙手法和一些以高額回報吸引客戶的P2P非法金融產品頗為相似，只是紙包不住火，才4個月左右，到2018年6月，袁婷資金鏈斷裂，收到的錢花掉了，但幾名下線一直拿不到票，到迪士尼公司一查，發現根本沒有袁婷這個人，騙局終被揭穿。袁婷也感覺不能再隱瞞下去，主動到公安機關自首，並交代截止到2018年6月5日，大約還有1500張的大人票和20張的兒童票沒有出票，但實際上情況要大大高於這個數字。

案件日前由上海靜安區法院審理，檢察機關指袁婷共造成5人損失合計700餘萬元。但袁婷的辯護律師認為，犯罪金額應以她實際詐騙揮霍的金額為準，只有130餘萬元。又指受害人並非消費者，而是購票後加價牟利的，這些賺取的差價應該扣除。同時，袁婷沒有犯罪前科，又是自首，懇請法院在量刑上酌情減輕處罰，法官宣布將擇日宣判。

（江南都市報）