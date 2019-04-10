深圳企業編「房中術」課程詐騙5000萬　宣稱不開刀不服藥重振雄風

不吃藥、不打針、不開刀、不做手術，也能助男性「重振雄風」，恢復性能力？ 在深圳，就有一家公司以中國傳統「房中術」為名作招徠，推出各種「治療」前列腺炎、腎虧早洩的「培訓課程」，聲稱能在不開刀不服藥的情況下，幫助男性「重振雄風」。但實情卻是詐騙和傳銷，涉案金額更達5000萬元（人民幣，下同）。

階梯式「賣課」是該公司的營銷手段之一。關注該公司的公眾號可以免費體驗第一節課程，之後引誘人花錢買課程。（網上圖片）

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涉事公司名為「福道文化傳播有限公司」（下簡稱「福道公司」），老闆姓連，男性，生於1995年，初中未畢業就工作。2017年4月，連男在龍華區註冊福道公司，自稱「深入研讀《黃帝內經》和國內外其他典籍」，獨自編寫「房中術」教程和培訓資料，「不吃藥不打針不開刀不手術」就能「治療」前列腺炎、腎虧早洩等，使人「重振雄風」。這種方法自然不可能奏效，但連男卻能通過虛構成功案例、網絡營銷等方法吸引一大批詐騙目標。

階梯式「賣課」是該公司的營銷手段之一。關注該公司的公眾號可以免費體驗第一節課程，但第一節課卻沒有具體訓練方法，借此引人花費19.9元購買第二節課。但其實第二節課也只是一些門面說話，並暗示要真正學會和掌握這些訓練方法，需要繳納999元購買第三節課程，升級為該公司終身會員後，所有課程都會免費提供。

而這些課程的主講人正是連男本人。連男曾做過培訓教師，口才很好，能說得天花亂墜，令屏幕面前的男性難以遏制花錢「重振雄風」的衝動。

福道公司內部布置相當「高尚」，大門口貼著一副對聯「名譽權利金錢貪欲全都捨棄，利他助人使命貢獻統統歸來」，橫批是：「正心正念正直」。（網上圖片）

涉非法傳銷 會員層層「拉人頭」分佣

除了謊稱療效斂財和不良營銷手法，福道公司還涉及非法傳銷。一旦有新人繳納會費，公司成員便會將他拉入「會員群」。在各「會員群」內，眾人會分享連男整理的「生財之道」，引誘新人再繳納5000至10萬元不等的費用。

根據費用繳納的多少，新人可以升級為「白銀、黃金、鉑金、鑽石合夥人」，能獲得更多佣金，還可以加盟開分公司，提取新增人員會費。但其實這是傳銷的一般手段，令受害人不知不覺變成該公司的傀儡，賣力向親朋好友、陌生人推薦，通過層層發展「下線」，「拉人頭」的方式不斷擴大該公司規模。

為了將詐騙資金洗白轉移，連男還成立「深圳市俊超科技有限公司」等13間公司，最終詐騙所得資金會全部回到他的妻子周某珊的個人帳戶內。

公司內部布置「高尚」 聲言「正心正念正直」

福道公司的犯罪行為引起警方關注。4月2日上午9時30分，深圳警方大舉展開搜捕行動，成功在該公司拘捕305名疑犯。

據介紹，福道公司內部布置相當「高尚」，大門口貼著一副對聯「名譽權利金錢貪欲全都捨棄，利他助人使命貢獻統統歸來」，橫批是：「正心正念正直」。公司牆壁上貼著各種標語，諸如「福道的責任：推動中國文明發展200年」、「福道的願景：成為21世紀最偉大的公司」等。

警方調查發現，福道公司已在全國發展會員逾7萬餘人，詐騙涉案金額5000餘萬元，目前，案件還在進一步審理當中。