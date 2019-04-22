【難忍老師壓力】四川15歲少年自拍服農藥自殺：做鬼也不會放過你

3月29日，四川遂寧市安居區一名15歲少年疑因老師施壓過度，加上當日受到老師處罰，心有不甘下直播服用農藥自殺，並向老師留下遺言「做鬼也不會放過你」。 當地相關部門則回應指，少年自殺一事，學校和老師均無責任和關係。

四川15歲少年自拍服農藥自殺。（網上圖片）

事發於3月29日下午6時左右，現年15歲、就讀遂寧市聚賢初中的初三男生陽陽（化名）喝下農藥「敵敵畏」自殺身亡。他在服用農藥前8分鐘以手機自拍短片。影片中，他一頁一頁撕下語文課本，然後在盆子焚燒，過程中一直自言自語： 「有些人活在世上本身就是錯誤，我可能也是其中之一吧。」「一個人毀掉其他的人，她的存在是不是錯誤？」「說什麼老師如父母，待你如自己的兒女，她幹的是什麼事？她配嗎？老師這兩個字她配得上不？」

燒完語文課本後，他仰頭喝下農藥，並說道：「楊小容，我做鬼也不會放過你。」與此同時，他又在班級QQ群發訊息：「讓你們看看，我差不多快要死了，都是楊小容害的。」據了解，楊小容是陽陽的班主任。

疑被冤枉打架 出事前對母親大發雷霆

事發後，陽陽的一名同學說，陽陽當日和另外兩名同學打鬧，楊小容卻認為是打架，罰他們去拔草。楊小容又致電陽陽母親王女士，稱陽陽在學校和人打架，又說他語文只考了80多分，沒有及格。

王女士說，當天下午4時許，兒子剛回到家，她通過監控視頻問兒子為什麼和人打架，「他馬上發火了，從來沒有發這麼大的火，說老師又冤枉他。」王女士說，提到語文不合格一事，陽陽更加生氣，「他說他明明考了90分，老師為什麼說他不及格。為什麼每次只說考得差的，我歷史考第一名為什麼不說！？」後來，陽陽的爸爸打電話給他，責怪他不應該對母親發火。到下午6時許，悲劇就發生了。

王女士和丈夫認為，兒子不會因為一件事就自殺，應該是這學期，各種逼迫讓他壓力太大。比如，陽陽一直想去當兵，老師卻多次勸說陽陽讀職業高中，「感覺像傳銷一樣，我頭都被說暈了，老師開始說陽陽喜歡汽修，過幾天又說他喜歡廚師......他要我給老師說不要勸他了，他很煩。」

官方：少年自殺與學校和老師無關

陽陽去世後，當地警方介入調查，認定陽陽屬於自殺。遂寧市安居區教育和體育局副局長蔡禮稱，事發後，他們和警方同時進行調查，結論與警方一致，同時認定陽陽自殺與學校和老師無關，「他回家後先和他媽媽發生了爭吵，後來他爸爸又說了他。」

對於打架被罰拔草，蔡禮回應稱，通過調查，此事和陽陽自殺也沒有關係。至於家長反映的老師「輪番勸說」入讀職業高中，蔡禮表示，老師只是提出建議，並未強制要求。