【Tesla自燃】內地3年內至少4宗　專家：電池系統失效或為誘因

上海徐匯區一輛停放在地下車場的Tesla私家車21日晚間突然發生自燃爆炸，幸無人員傷亡，火災原因和財產損失仍在進一步調查核實中。有專家認為，這次自燃事件或許是車輛電池系統失效引發。 另據報道，連同今次在內，過去3年內地至少發生過4宗Tesla電動車自然事故，而且出事的均為同一款型號汽車Model S。

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專家：或因電池系統失效引發火災

看到上海停車場Tesla自燃事件流傳的片段後，有內地電動車電池研究領域的專家指出，當時車輛處於靜止狀態，這種情況下很有可能是電池系統失效引發火災。「電池可能因為長期使用而老化，老化過程中出現內短路。這種情況下，電池會逐漸發熱，當超過一定溫度範圍，電池可能起火。」

專家認為，還可能是因為電池管理控制器失效，造成電池持續放電，令電池失效。至於造成電池失效甚至自燃的誘因，該專家舉了2個例子分析：一是在車輛使用中，由於充放電功率沒有控制好或熱管理系統有問題，導致電池局部溫升過快，從而會導致安全問題；另一種情況發生在電池充電過程中，如果電池過充，也可能導致電池失效，同樣有安全風險。

據了解，這次上海Tesla自燃事件的車主在著火前曾完成超級快充。因此該專家認為，這有可能是引發自燃的誘因，「超級充電意味著電流比較大，可能有一節電池老化情況比較厲害，快充導致局部溫升較高，這節電池可能就進入不安全狀態，並產生連鎖反應，進而電池持續放熱，溫度持續升高，引發火情。」

本月21日發生在上海地下停車場的Tesla自燃事故，閉路電視片段所見，一輛白色Tesla Model S車底冒出大量白煙，煙霧迅速擴散。（影片截圖）

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內地3年內至少4宗同類事故

Tesla電動車自燃事件引發公眾對於電動車安全性問題的討論，而此次發生在上海地下停車場的案例並非偶然。在內地，過去3年內地至少發生過4宗Tesla自燃事件，且出事的均為同一款型號汽車Model S。

上月26日，一輛Model S在廣州市某屋苑地下停車場自燃，車體嚴重受損，該車輛當時既沒有充電也沒有發生碰撞；2018年年初，重慶亦出現類似個案，一輛Model S在屋苑地下停車場內冒煙起火，同樣處於未充電和未被碰撞狀態；2017年3月，2輛Model S在上海超級充電站起火，事後車廠稱「電壓不穩定」造成。

另據內媒《澎湃新聞》報道，Tesla Model S自2012年上市以來，在全球已經發生了近50起燃燒或爆炸事故。

（綜合報道）