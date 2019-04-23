中國童話作家鄭淵潔爆兒童書市場黑幕：作家非法進校園賣書謀暴利

近日2018年中國童書作家榜公布後，鄭淵潔並未名列其中，因此有網友質疑鄭淵潔的兒童書銷量。鄭淵潔回應指自己主動拒絕上榜，更指控內地兒童書銷售泡沫極大，甚至和不法行為有牽連。 鄭淵潔將矛頭指向作家榜的第三位曹文軒，更直指曹文軒進入校園以演講的名義賣書，涉嫌違反《義務教育法》。

中國童話書作者聲稱自己拒絕進入內地兒童書的暢銷作家榜。(網上圖片)

第13屆作家榜日前發布，在首次發布中國兒童書作家榜中，2017年還以2,100萬元人民幣（1元人民幣約合0.146美元）版稅收入位居作家榜總榜第三位的鄭淵潔卻難覓蹤影，引來了一些讀者對鄭淵潔兒童書銷量的質疑。

鄭淵潔隨即在個人微博上發布長文回應，指是自己主動拒絕入榜，原因在於「童書銷售泡沫極大」，更指有兒童書作者打着講課幌子，進入校園向學生兜售兒童書。鄭淵潔直言，和違法到中小學賣書的作者出現在一個榜單上，對他是奇恥大辱。

他又將矛頭指向排在兒童書作家榜第三位的曹文軒，指控他進校園非法賣書，更貼出曹文軒2018年去學校的部份記錄和圖片，包括老師發給學生要求學生買曹文軒的書的訂單。訂單上註明：1、邀請到這樣的知名作家進校面對面交流，溫州書城對我們學生的圖書訂量是有要求的。2、當天有意願與作家面對面交流、簽名的孩子，請提前訂曹文軒先生的作品。圖書沒有折扣。

曹文軒被指通過進入校園內非法賣書謀利。（資料圖片）

以著名作家為旗號 在校園賣書賺取驁人差價

鄭淵潔指，童話書的批發價現在大都在四五折左右，一本定價10元的兒童書，出版社以4元五角左右的價格批發給書店。而書店卻打着能邀請到曹教授進校園的旗號，通過老師以正價十元賣給學生，鄭淵潔質疑當中的差價和利益不知被誰拿去。

《中華人民共和國義務教育法》中第廿五條規定，學校不得以向學生推銷或者變相推銷商品、服務等方式謀取利益。

被點名的曹文軒向記者表示，暫時不願意回應，並要求公眾自行判斷。曹文軒是北京大學教授，作品在內地廣受歡迎，在2016年更榮獲國際安徒生獎，為首個中國作家膺此殊榮，不過亦有部份內地「兒童文學」對他敬而遠之，比如曹文軒寫的《羅圈腿的小臘狗》，明明是殘疾，最後充滿「革命性」地把殘疾寫成一種階級鬥爭的勝利。

這不是鄭淵潔首次踢爆業界黑幕，早在2010年青海玉樹大地震後，鄭淵潔就以有童書作家到小學「推銷」作品，「自己不能與之為伍」為由，宣布退出中國作協。之後數年，他多次提到過上述話題。

（綜合報道）