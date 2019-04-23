聽教官指揮幫新生「憋氣」致其死亡　4未成年男被判囚後上訴

去年4月，4名在山東濟南市雅博教育培訓學校「戒網癮」的未成年男生，在兩名教官的要求下，配合教官幫助按壓13歲王姓新生的四肢，對其實施「憋氣」處罰，使他最終窒息死亡。 4名男生事後被警方拘捕，並於近日分別被法院判處有期徒刑4年或5年。4人及其家長均認為判罰過重，已向上級法院提出上訴。

據了解，雅博學校長期存在虐待學生的情況，而「憋氣」是該校虐待學生的手段之一。（網上圖片）

事件發生於去年4月16日下午7時左右。雅博教育培訓學校（下簡稱「雅博學校」）教官于某某將13歲的王男接到該學校。因王男反抗、拒絕進教室，于某某與另一名教官王某森將他摔倒在地，騎坐於身上並扇其耳光。于某某又叫來叫來小豪、小偉、小哲、小宇四名學員幫忙，並指使他們去拿膠袋，準備實施「憋氣」來管教王男。

據了解，雅博學校長期存在虐待學生的情況，而「憋氣」是該校虐待學生的手段之一。教官會用濕毛巾或者膠袋摀住學生口鼻，再由4名學生按住其四肢，被摀口鼻者會在一分鐘左右因呼吸困難而出現暈厥。

當時，兩名教官指使小豪等4人壓著王男四肢，由王某森對其實施「憋氣」。王某森還讓小偉擊打王男左腹部一拳，以觀察他的情況。然而，「憋氣」最終導致王男窒息，送醫院搶救無效死亡。

法院：並未用威脅手段逼迫 屬於共同犯罪

6人事後被警方拘捕，並因故意傷害罪被山東省濟南市人民檢察院提起公訴。因小豪等4名男生不滿18周歲，2019年1月10日，濟南市中級人民法院不公開開庭審理此案。在庭上，6人對控罪均供認不諱，未提出辯解。

法院審理認為，雅博學校存在體罰、虐待學生的情況，4名被告男生在校時遭受到體罰或「憋氣」，但該體罰、「憋氣」行為均非長期針對4名被告男生實施。在該案作案前和作案過程中，王某森、于某某並未使用威脅或強制手段逼迫4名男生參與作案，而是在共同犯罪中，接受兩人安排、指使，客觀上為王某森親手實施「憋氣」提供幫助。

最終，法院判處王某森無期徒刑，于某某有期徒刑15年，小豪有期徒刑5年，小偉、小哲、小宇有期徒刑4年。

雅博學校事後被關停。（網上圖片）

4人家長提出上訴：學生迫不得已

宣判後，4名男生及其監護人、家長均認為判罰過重，表示將向上級法院提起上訴。4人家長表示，在雅博學校內，如果學生不聽從教官的命令，輕則罰站、挨打，重則「憋氣」。而且教官經常讓學生幫助體罰其他學生，比如有學生罰站，就讓另外兩個學生在旁邊盯著，如果罰站的學生偷懶，負責盯著的兩個學生就會挨打。他們的孩子就曾遭受過這樣的處罰。

在上訴書中，家長認為，雖然案發時教官並未當場直接脅迫四名男生，但因為長期在學校內遭受體罰與虐待，教官已經對孩子形成精神強制，唯有對教官無條件服從，才有可能避免自身受到更多傷害。在本案中是迫不得已，是在特殊環境下為了保護自己不受同等傷害，淪為教官的犯罪工具。

4月19日，4名男生的監護人已將上訴書提交至濟南市中級人民法院，法院收下後表示將依照程序提送到山東省高級人民法院。