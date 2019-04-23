深圳大學去年132名研究生退學　近四分三人論文不過關

2018年，深圳大學研究生院退學有碩博132人，七成原因是因為學位論文不過關無法畢業，主要以碩士為主。 深圳大學研究生院昨日（22日）透露，研究生院建立的完整的「提示—預警—淘汰」制度，形成有效的分流淘汰機制，不再出現「沒有畢不了業的研究生」的情況，並強調會嚴格收生，對畢生研究生也會有嚴格要求。

深圳大學研究生院表示，日後會嚴格控制收生。（網上圖片）

隨着中國研究生教育規模的擴大，研究生質量引發社會廣泛關注。建立研究生分流淘汰機制，轉變「嚴進寬出」的培養模式，已成為研究生教育改革的重點內容之一。

深圳大學研究生院21日透露，2018年，該校有132人退學，其中未註冊退學有34人，因學習年限超過年而退學有39人，因學業問題退學4人，個人申請退學55人（其中27人學習時間達到最長學習年限）。這132名退學學生中，有74%是因為未寫學位論文或學位論文達不到申請學位的要求，無法畢業而退學。

深大研究生院工作人員指，大學對學位論文的開題、預答辯、查重、送審、評議和公開等方面做了嚴格的要求，並建議研究生與家長在報考研究生前要根據孩子的個人興趣和本科學習基礎選擇專業；入學後要與導師詳細討論確定研究方向並制訂「研究生個人培養計劃」。

中期考核不合格或會被退學

研究生需要在必修或學位課平均分達75分，否則將無法通過研究生中期考核，中期考核未通過者或會被退學。另外，《深圳大學研究生學籍管理規定(修訂)》規定：一個學期內有兩門學位課或必修課考試不及格者應予以退學；一門以上（含一門）學位課或必修課重修仍不及格者應予以退學。

工作人員解釋，每學期初會對「只有一門課不及格」的研究生發放《學業預警通知書》，督促其努力學習爭取重修通過。此外，列入學業退學範圍的研究生還包括：根據中期考核篩選規定應終止學習者；論文開題報告未通過，重新開題仍未通過者；未經批准連續兩周未參加學校規定的教學活動者。

教育部近日印發的《關於進一步規範和加強研究生培養管理的通知》中要求「對不適合繼續攻讀學位的研究生要落實及早分流，加大分流力度」。

（南方都市報）