蘇州醫院為出生4日男嬰做手術　取出重500克畸胎瘤

近日，蘇州大學附屬兒童醫院為一名出生僅四天的男嬰進行了畸胎瘤切除手術。位於男嬰臀部的腫瘤十分巨大，形狀如蘿蔔，醫生切除腫瘤後直接將瘤體整個拔出。

醫院為男嬰檢查時發現巨大的腫瘤生長在男嬰身體下方位置，已經壓迫到了直腸和肛門，使其無法正常排便。（《現代快報》）

報道指，這名男嬰在出生前，家人就從對孕婦的產前檢查中得知其男嬰體內長有畸胎瘤。在出生後，男嬰臀部隆起的包塊更印證了醫生的觀點。主刀醫生表示，男嬰被送至蘇州大學附屬兒童醫院時，出生已四天。由於畸胎瘤生長在其身體下方位置，已經壓迫到了男嬰的直腸和肛門，使其無法正常排便，時間拖得越久情況越是惡化，需盡快進行手術。

4月17日（上周三），醫院對該男嬰進行了畸胎瘤切除手術，手術過程十分順利，醫生將腫瘤從男嬰體內分離後，直接將腫瘤拔出。據主刀醫生講，此次切除的腫瘤本身重500克左右，外型像一顆蘿蔔。

蘇州大學附屬兒童醫院為一名出生僅四天的男嬰進行了畸胎瘤切除手術，取出重500克左右的腫瘤。（《現代快報》）

手術後，男嬰身體已無大礙，目前正在觀察治療。報道又指這已是蘇州大學附屬兒童醫院本月以來收治的第三個畸胎瘤嬰兒個案。

（《現代快報》）