8歲女童患「異食癖」從2歲起食頭髮　做手術胃內取出1.5公斤髮團

最近，廣東一家醫院接診了一位無聊時愛拔自己頭髮吃的「異食癖」患者，這名患者是一名8歲女童。令人震驚的是醫生通過手術從女童的胃裏取出了達1.5公斤重的髮團。

患「異食癖」的女童腹部脹起，似乎有一個腫塊。（《南方都市報》）

據報道，在2月初，女童出現了持續一周的腹痛，而且還有反覆嚴重嘔吐及胃口差等症狀。女童的母親用手按壓她的肚子時發現腹部似乎有一個腫塊，於是帶女童到醫院就診。

醫生為女童進行電腦斷層掃描（CT）後發現，女童的胃內充滿了由頭髮及食物殘渣混合形成的團塊，使用胃鏡檢查時更可以看出，胃裏的頭髮與食物殘渣融合後已經發生了鈣化。醫生於是為女童進行手術，徹底將胃裏的髮團取出。

女童的胃內充滿了由頭髮及食物殘渣混合形成的團塊。（《南方都市報》）

女童從2歲開始吃頭髮 本年開始停止

女童的母親表示，女兒從2歲開始有吃頭髮的壞習慣，5歲那年暑假結束後，她更發現女兒的頭髮因此比暑假前少了一半。但從今年開始，女兒已經沒有再吃頭髮。她認為這次女兒腹痛主要是因為頭髮難以消化，長年累月積累下來引起不適。醫生也認為「這應該不是近期才吃進去的」。

醫生解釋，異食癖是由於代謝機能紊亂，味覺異常和飲食管理不當等引起的一種非常複雜的多種疾病的綜合徵狀。患有此症的人持續性地咬一些非營養的物質，如泥土、紙張、污物等。過去人們一直以為異食癖主要是因體內缺乏鋅、鐵等元素引起的，目前越來越多醫生認為異食癖主要是由心理因素引起的。但是對於其真正成因和治療方法卻沒有任何實質性進展。

（《南方都市報》）