【極罕見】湖北23歲患先天性無陰道女子順利產子　全世界僅十幾例

據內媒報道，湖北一個23歲患有先天性無陰道的女子在9年前進行陰道成形術。這名女子去年懷孕，近日在武漢一家醫院經剖腹產成功誕下女嬰。相關案例十分罕見，在全世界僅十幾例，中國更不到五例。

近日成功產子的女子（背向鏡頭者）與同濟醫院婦產科何福仙教授擁抱。何福仙在9年前為該女子進行陰道成形術。（《長江日報》）

張女士14歲時因無月經、持續腹痛在當地醫院就診，後確診為先天性無陰道。先天性無陰道是一種女性生殖道畸形，它意味著患者無法有正常性生活，有的還伴隨有子宮頸及子宮畸形，無月經、不能生育。

9年前，武漢同濟醫院的何福仙教授和胃腸外科楊傳永教授為張女士進行陰道成形術，截取一段腸子代替陰道，並疏通了閉鎖的子宮頸，將子宮、子宮頸與人工陰道精準對接。手術後，張女士來了月經，腹痛也徹底消失。

2018年9月，張女士發現自己懷孕了，至本年4月16日，懷孕31周的張女士的陰道出現大量流液，伴有不規律宮縮，被緊急送往同濟醫院。醫生嘗試使用抑制宮縮的藥物，幫助其延長懷孕周期。但在4月17日，張女士仍出現規律宮縮，且疼痛加強，產科主任醫師劉海意迅速為其進行了剖腹產，目前女嬰狀況良好。

順產及剖腹產皆有風險

報道指，先天性無陰道患者在接受陰道成形術後，其陰道結構、彈性與正常陰道不同，順產可能造成嚴重的撕裂。至於剖腹產手術同樣有風險，這是因為張女士9年前接受的手術複雜，可能存在較嚴重的盆腔粘連，再次手術可能進一步損傷腸管等內臟。但劉海意表示：「手術過程比預期順利，張女士盆腹腔內沒有粘連。」

報道又指，先天性無陰道的發病率為1/4000—1/5000。據不完全統計，先天性無陰道有子宮的經矯治術後，自然受孕並活產的全世界僅十幾例，中國不到五例，這是同濟醫院的第二例。

（《長江日報》）