【Tesla自燃】檢測初步判定電池短路所致　車主稱造成心理陰影

上海一輛停放在屋苑停車場的Tesla Model S純電動車日前離奇自燃爆炸，並禍及附近兩輛私家車，幸無造成人員傷亡。 車輛周三（24日）被送到Tesla上海體驗中心檢查，據悉初步判定是電池短路所致。

事發在本周日（21日）晚上8時許。從現場片段所見，涉事Tesla Model S先是車底處冒出白煙，然後就發生猛烈爆炸，有明顯火光。車主董先生坦言，事件已對他造成心理陰影，「在這個時段內，我覺得我不可能接受（Tesla）了。尤其是看視頻之後，現在有時候也會想，如果我真的在裏面的話，怎麼辦？怎麼逃得出來？」

董先生又提到，車輛在數小時前完成「超級充電」，續航里程提升至超過350公里，停車入庫則是事發前半小時，沒有充電，未見任何異樣。董先生指，車輛是在3年半前左右購買，具體型號為Model S P85，約花費72萬元人民幣，至今共行駛約6萬公里，仍處於保修期。此外，車輛此前曾發生過傳感器故障導致車門無法打門的問題。

有內地傳媒引述國家質檢總局汽車缺陷調查與鑒定召回專家陶巍稱，經過上午的檢測，初步判定是電池短路問題，惟電池、晶片等已被燒毀，相關記錄已無法查找。惟Tesla發言人隨即否認，下午將會繼續進行鑑定。

（綜合報道）