5萬真銀買假幣竟是練習點鈔紙　兩川漢報警與販假集團「一鑊熟」

四川兩名男子欲購買24萬元（人民幣，下同）假幣，誰知用5萬元買來的是一堆銀行職員練習數錢用的點鈔紙，一氣之下報警求助，最終兩人連同涉案的販賣假幣集團三人均被警方拘捕調查。

四川兩名男子欲購買24萬元假幣，豈料買來的是銀行職員練習數錢用的點鈔紙。（《紅星新聞》）

被塑膠包裝包裹著的假幣，除了面上是假幣外，裏面全部都是點鈔紙。（《紅星新聞》）

警方調查指，賴某和唐某兩人早前與一個販賣假幣集團相約，以6萬元購買24萬元假幣。兩人與販賣假幣集團三名成員4月8日在四川達州市大竹縣一家茶樓進行交易。當賴某和唐某進入茶樓包廂後，販賣假幣集團即展示了一些仿真度較高的假幣。

賴某和唐某當場以5萬元現金購買了這批假幣，販賣假幣集團成員表示剩下的1萬元餘款可再行支付。這些假幣絕大部分都是1萬元1疊，外面有一層塑膠包裝，當時賴某和唐某並未一疊一疊打開查驗。交易結束後，賴某和唐某才發現被塑膠包裝包裹著的假幣，除了面上是假幣外，裏面全部都是銀行職員練習數錢的點鈔紙。

賴某和唐某隨後報警。4月13日，當地警方在重慶警方的配合下成功拘捕販賣假幣集團王某、刁某、張某3人，當場繳獲假幣成品100餘萬元。目前，王某、刁某、張某已被刑事拘留；賴某和唐某則因涉嫌購買假幣罪被公安機關立案，並被採取強制措施，案件正在進一步調查中。

（《紅星新聞》）