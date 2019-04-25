【以身犯險】偷來的山地單車不見了　杭州笨賊報警「求助」變被捕

是「自投羅網」還是「以身犯險」？在浙江杭州，一名男子遺失偷來的單車，竟選擇到警局報警求助，卻被警方發現他是偷車賊，最終被捕。

小王最終失而復得。（網上圖片）

今年2月底，家住杭州余杭區的15歲少年小王（化名）報警稱，與朋友郊遊期間遺失一輛價值1700元（人民幣，下同）的山地單車。警方查看監控錄影仍無法找出偷車賊，只好備案處理。

但兩個月後，幸運卻突然回到小王身上。他的兄長小鵬（化名）經過一家超市時，無意間發現門口停著一輛眼熟的單車，仔細檢查後確認就是小王所遺失的那一輛，而且被人用U型單車鎖鎖上。小王隨即來到現場，一開始打算等待騎車的人回來，再向他要回單車。但40分鐘後還是沒有人出現，於是小王選擇報警，請警員到場確認後剪開車鎖，再騎著失而復得的單車回家。

偷車賊被行政拘留

當晚，一名祝姓男子報警稱自己的單車不見了，「我把車停在一家超市門口的，還拜託超市的人查了監控，可是都沒拍到！」他又手持一把被剪斷的U型鎖，大聲說道：「你們看，鎖還被剪斷了，明顯就是有人偷走的。這麼惡劣，你們一定要抓住他！」

警員見狀，問起他遺失單車的特徵，懷疑他就是偷走小王單車的偷車賊。祝男稱單車是其表哥買給他的，但又不敢向警方提供表哥的聯絡方式，連番詢問下逐漸招架不住，終承認單車是他偷的。

祝男自白道，自己是貨運工人，某日在外加班結束後，發現路邊有一輛沒上鎖的單車，臨時起意便騎回家，之後更配上一把價值27元的單車鎖，防止單車被人騎走。被問道為什麼會報警時，他直言：「騎了一段時間也有感情了。」目前，祝男因為盜竊，已被警方行政拘留。