【時機的錯】親熱後給500元台幣買補品　台男心疼女友反被鬧爆

錢無人嫌腥，但時機錯就隨時激嬲人。台灣有一名男子在網上投稿指，與女友親熱後，拿出500新台幣（約126港元），原想給女友買補品調理身體，沒料一秒激怒對方，被批當其妓女。網民一面倒批評男生做法，諷刺他做慣手勢，有人指其出手太低女友才會生氣，有好心網民告訴他，事後帶女友吃一餐好的絕對比給錢好得多。

台男親熱後給與女友500元新台幣（約126港元），因而激死女友。（《巨輪II》電視劇截圖）

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台男投稿至facebook專頁「靠北女友」指，雙方親熱後，樓主「就自然拿了500元（約126港元）」給女友，並「說這是給她去買點保養品吃吃，讓身體好點」，但女友隨即生氣，指樓主「好像把她當做什麼一樣」，意指不滿男友似把她當妓女看待。

有時候男士們一個不為意的舉動，隨時引發與女友的罵戰。(《志明救春嬌》劇照)

這則抱怨帖文引來3.6萬人讚好，近2萬人留言，惟撰文者求安慰的願望落空，幾乎人人都稱其做法有問題，還諷刺他根本是做慣手勢，「平常不給卻在做完才給…你是習慣嗎？」、「你不要把你的習慣動作，帶回家對女友」，又指其親熱後付錢的做法超級古怪，質疑他要心疼女友給錢買補品，怎可能會選擇這樣的時機，有好心人直指，事後帶去吃大餐比給錢令女友開心得多。

另有不少人認為和金額有關，笑言加個0女友就不會生氣了，「500新台幣，你好意思擺上網」、「保養品都2000至3000新台幣起跳，你500新台幣連買個維他命B都不夠」、「因為你給的太少當然生氣啊」，有人認為撰文台男或是另有目的，「你是叫她買事後藥吧！裝什麼」，不過也有女網民搞笑留言，稱其女友不應生氣，因她自己「一元都沒有」。

（fb專頁「靠北女友」）