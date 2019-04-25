【中國航天日】往年醜到不忍直視　新主題海報終獲激讚：完美逆襲

國務院早前批准自2016年起，將每年4月24日定為「中國航天日」。未知是否太過倉卒，當年的主題海報令不少網民大跌眼鏡，其後2017年及2018年的主題海報仍是被飽受網民批評。 新一屆的主題海報日前出爐，終於被網民大讚是「完美逆襲」，甚至笑稱「估計這三年其實就是領導換了」。

2019年的主題海報獲網民激讚是「完美逆襲」。（微博）

回看2016年的主題海報，當時官方沒有舉辦徵集活動，是由國家航天局「精心設計」，號稱「極具航天特色」。惟由於設計極其簡陋，惹來不少網民狠批，甚至「驚動」共青團中央，留言稱「然而，他們能上天啊」、「你們只管上天，其他交給我們！」。

及至2017年，或許是為了回應網民的批評，官方改為在網上舉辦徵集活動，可惜結果仍是被網民嘲諷「還行，在小學黑板報裏算是高水準了」、「面向小朋友的科普海報的話，應該還可以吧」；2018年的主題海報仍未見有大改善，「帶給人的感覺依舊和前年一樣，那麼熟悉」、「這是哪個大學的教材書籍封面啊」。

網民稱2017年的主題海報「面向小朋友的科普海報的話，應該還可以吧」。（微博）

2018年的主題海報稍微好轉，但仍有非常多的進步空間。（微博）

點擊圖片「欣賞」2017年部分未中選的主題海報：

+ 4 + 3 + 2

終於在2019年，據官方公布，該主題海報經由徵集活動得到，作者是一名自由插畫師。徵集活動中，有效作品共計達658幅，投稿來自全國各地，年齡最小的僅12歲，最大的則有66歲。評審專家認為，「該作品以插畫手法，通過嫦娥飛天、航天員等元素，詮釋了中國傳統文化和航天現代科技的融合，象徵着中華民族千百年來縱貫古今的航天夢，很好地揭示了『逐夢航天 合作共贏』這一主題」。

細心看更會發現該主題海報包含有許多細節，有鵲橋、天壇、星圖、火箭、衞星等。（微博）

網民對於最新的主題海報讚不絕口，紛稱「人類的一大步」、「90後設計師上崗了，品味上去了」：但亦有熟悉設計的網民認為，實際上仍有不少進步空間，最大問題就是構圖太亂、重點太多，「普通觀眾也就瞄一眼，誰會站在那裏十分鐘找亮點」、「畫面應該突出重點，簡潔明瞭」。

（微博）