【復仇者聯盟4】內地票房兩日突破10億　盤點電影創下各項新紀錄

《復仇者聯盟4》的熱潮席捲全中國！首兩日的累積票房已突破10億元（人民幣．下同）的大關，成為內地票房最快突破10億元的電影。 除此之外，《復仇者聯盟4》還創下內地多項電影紀錄，包括單日最高午夜場票房、午夜場人次等，一齊來盤點一下。

《復仇者聯盟4》的內地票房報捷。(中新網)

最快累積10億元票房：

《復仇者聯盟4》在內地上映兩日，累積票房已突破10億元人民幣，較上一首紀錄保持者《流浪地球》快了約一日半。

最高午夜場票房和最多午夜場上映場次：

《復仇者聯盟4》周三（24日）凌晨零時在內地全球首發，午夜場（包含凌晨六時前的場次）收獲票房高達1.89億元，創下內地影史最高午夜票房紀錄。事實上，《復仇者聯盟4》在開始預售僅32小時，就超過《狂野時速8》（Fast & Furious 8）的6270萬元午夜場成績，正式午夜場票房更直接將後者保持的紀錄一下子提升達兩倍之多。對比之下，去年的《復仇者聯盟3》在內地午夜場只有5950萬元票房。

《復仇者聯盟4》在午夜場上映場次多達3.95萬場，比《復仇者聯盟3》保持的1.88萬場紀錄高110%。除了場次的明顯增多，《復仇者聯盟4》能大幅刷新午夜場票房紀錄，亦得益於其平均票價較高。午夜場的平均票價為57.7元，較《復仇者聯盟3》的39元暴漲近20元之多。

最多午夜場人次：

觀賞《復仇者聯盟4》午夜場有328萬人次，同樣將《狂野時速7》保持的人次紀錄提升近九成。可惜平均每場只有83人次，基本跟《復仇者聯盟3》的82人持平，並略低於《狂野時速8》的93人次。

外國電影最高單日票房：

根據粗略估計，不包括凌晨零時場次，《復仇者聯盟4》內地市場周三首日票房達5.35億元，是內地史上首部開畫成績突破5億的進口電影。值得一提是，即使凌晨零時場次有大量觀眾，《復仇者聯盟4》亦絲毫未受工作日開畫的劣勢拖累，首日票房比《狂野時速8》保持的紀錄提升超過兩成。

最快破5億紀錄：

上映僅12小時左右，《復仇者聯盟4》的累計票房就已突破5億，創下了內地電影史上最快突破5億元的新紀錄。

單日單片排映場次紀錄：

《復仇者聯盟4》內地首日共上映場次逾22萬場，雖然片長超過3小時，但仍舊創下單日場次紀錄。初步估計，電場在首日的入場總人數將突破1000萬，之前也只有《狂野時速8》和《復仇者聯盟3》曾達到此等成就。

單片佔單日票房比例紀錄：

《復仇者聯盟4》單日票房佔總票房比例高達99%，毫無疑問創造單日市場份額的新高。

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