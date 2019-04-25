【復仇者聯盟4】浙女大生鍾情Marvel情緒激動　散場痙攣胸悶送院

《復仇者聯盟4》已經在全球多地上映，影迷反應熱烈。內地周三（24日）凌晨開始上畫，吸引不少大學生搶先觀賞。 據內媒《浙江之聲》報道，浙江寧波一名21歲的女大學生小麗（化名）是資深的漫威迷，她當天凌晨與朋友一起到電影院觀看了《復仇者聯盟4》首映場。然而看完電影後，小麗感到情緒激動，胸悶難受，甚至肢體痙攣。同行的朋友立即撥打急救電話，將小麗送院治療。

《復仇者聯盟4》在內地掀起熱潮。（Marvel Facebook）

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報道指，在長達3個多小時的電影放映期間，小麗沒有絲毫睏意，反而隨着劇情發展，逐漸無法控制情緒，在戲院內發出激動的聲音，情緒一直沒有緩解。

直到電影播放完畢，眾人陸續離場時，小麗逐漸感到胸悶難受、氣息急促、手腳麻木，手更出現痙攣，無法自然張開。同行的朋友急忙撥打急救電話，將她送到了當地一間醫院治療。

小麗被送往急診室治療。（網上圖片）

患上「過度換氣綜合症」

接診的袁姓急診科醫生指出，患者情緒太激動，一直大口喘氣，引發過度換氣綜合症（Hyperventilation syndrome）。醫生通過安撫讓她放鬆情緒，同時吸氧和戴口罩，症狀得到了緩解。醫生觀察後認為患者已無異常，便讓她出院，同時叮囑她若出現其他不適，要立刻就醫。

據悉，過度換氣綜合症是指患者呼吸過快，導致體內二氧化碳排出過多、濃度下降，進而引發一系列的血液動力學和化學變化。例如激動、焦慮、應激時突發的心慌、胸悶、臉色蒼白，或伴有呼吸困難、胸痛，嚴重時可出現頭暈、虛弱無力、手麻、臉麻甚至全身發麻和手足痙攣等。

（浙江之聲）